Президент Ильхам Алиев спасает историю и наследие удин

В ноябре прошлого года, в дни, когда победоносная азербайджанская армия освобождала Шушу, в Габале, в селе Нидж открылся после ремонта и реставрации древний албанский храм - церковь Святой Девы Марии. Церковь отреставрирована Фондом Гейдара Алиева.

Накануне албанскую святыню в рамках поездки в Габалинский район посетили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Храм, расположенный в древней столице Кавказской Албании, был построен в XII веке и является не только святилищем для проживающих в Азербайджане удин, но и уникальным архитектурно-историческим памятником. В Нидже живут 4 тысяч из 10 тысяч удин мира. Это единственное в мире место компактного проживания представителей этого народа. Проживания мирного, спокойного, в добрососедстве с азербайджанцами, лезгинами и другими народами, населяющими регион. Габалинский район вообще очень разнообразен по национальному и конфессиональному составу, и в этом разнообразии отражается как нельзя лучше традиционно существующая в нашей стране система мультикультурных ценностей. Не случайно на открытии храма 7 ноября 2020 года звучали молитвы за души шехидов и за здоровье раненых воинов, независимо от их национальности и вероисповедания.

Отклонимся на минуту от темы и вспомним, какой яркой иллюстрацией мультикультуральности и многоконфессиональности Азербайджана стал прошедший в Шуше, впервые после ее освобождения от армянской оккупации, фестиваль "Харыбюльбюль". В первый день фестиваля выступили фольклорные группы, представляющие многие народы, населяющие республику. А самое интересное действо развернулось после концерта, когда на Джыдыр дюзю стихийно продолжилось веселье и представители разных народов вместе плясали под народную музыку. Все происходило спонтанно, естественно и в чрезвычайно доброжелательной атмосфере. Так, как принято соседствовать в Азербайджане, где объединяет людей гораздо больше, чем разъединяет.

"Не случайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, - сказал, открывая фестиваль, Президент Ильхам Алиев. Мы еще раз направляем отсюда - из Шуши, с нашей древней земли месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах бывают развитие, единство, национальная солидарность, мир".

Многонациональность - достояние Азербайджана, где на государственном уровне всячески заботятся о сохранении этого разнообразия. Возрождение албано-удинской общины и церкви на ее исторической родине говорит о многом.

Глава Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили считает Азербайджан центром не только межкультурного и межконфессионального, но и межрелигиозного диалога. Благодаря этому удины на своей исторической родине смогли сохранить язык, религию, древние обычаи и традиции. 170 лет назад Албанская церковь была передана армянской григорианской церкви. Однако удины для сохранения своего языка, культуры и верности своей церкви отказались посещать григорианскую церковь и стали молиться дома.

В настоящее время в поселке Нидж имеются три церкви и две мечети. В каждом квартале - 5-6 святилищ, которые посещают и мусульмане, и христиане. В поселке с 6-тысячным населением проживают 3700 удинов. В начальных классах школ в Нидже преподается удинский язык, религиозные обряды в церкви отправляются на родном языке. В 2013 году удины Азербайджана отметили 1700-летию официального принятия христианства Кавказской Албанией в качестве государственной религии. Торжества прошли в другом храме Ниджа - церкви Чотари, посвященной Святому Елисею. Она была капитально отремонтирована в 2006 году. Входе поездки в Габалу 15 мая глава государства и Первая леди посетили и этот храм.

Реставрация церкви Святой Девы Марии началась в 2019 году Фондом Гейдара Алиева и завершилась в ноябре 2020 года во время 44-дневной войны. В процессе реконструкции было восстановлено около 50 процентов кирпичей и камней этого строения. Также благоустроен приусадебный участок, территория огорожена, созданы родник и три пруда. Заменены потолок, пол церкви. Причем, при реставрации постарались сохранить исторический облик храма и использовать в том числе строительные материалы, которые применялись почти тысячелетие назад. Албанские церкви, в отличие от христианских храмов прочих направлений, очень просты по оформлению. При реставрации была сохранена эта простота и концепция убранства.

Реставрация началась по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Как-то побывав в Нидже, она обратила внимание на плачевное состояние церкви и, вернувшись в Баку, подняла этот вопрос. Несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы, а также на 44-дневную войну, работы были завершены в срок, и нынешнюю Пасху удины Ниджа уже могли отметить в обновленном храме.

В беседе глава государства подчеркнул богатое историческое наследие удинского народа и тот факт, что после Победы Азербайджана в 44-дневной войне удины получили возможность совершать богослужение и в албанских храмах на освобожденных территориях. "Теперь вы совершаете богослужение как на территории Габалинского района, так и одновременно на освобожденных землях - и в Худавенге, и в Агоглане. Там есть и другие храмы, принадлежащие удинскому народу. Большая их часть находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их. Вы будете посещать и те церкви", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства не случайно напомнил об албанских храмах, долгое время пребывавших под армянской оккупацией. За тридцать лет армяне приложили немало усилий для того, чтобы переиначить и присвоить древнее албанское наследие и оправдать через него свое незаконное пребывание на э той земле. Этот процесс продолжается даже не тридцать, а почти двести лет - с тех пор, как российская царская власть в угоду армянам упразднила Албанскую церковь и передала ее на растерзание армянской. Однако в местах компактного проживания удины отказались от армянизации и молились дома. Благодаря этому удалось сохранить культуру, традиции, кухню, фольклор и язык. Удинский язык сегодня изучают в габалинских школах.

Кстати, во время посещения церкви в Нидже Президент Ильхам Алиев указал на необходимость пропаганды и изучения удинского алфавита и издания на нем книг, что необходимо для его возрождения и обучения ему детей. Возрождением этого алфавита должно происходить совместно с Академией наук, министерством культуры и Фондом Гейдара Алиева.

В период тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий армянские агрессоры не теряли времени зря. Почти все из 128 албанских храмов, находящихся на ранее оккупированных территориях, включая монасрыли Худавенг в Кельбаджаре, Агаоглан в Лачине, храмы Гянджасар в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, были преобразованы в армянские григорианские церкви. А те, что не поддавались фальсификации, были разрушены. Происходили фальсификации самым грубым и безобразным образом. Армяне замуровывали алтари, заливали цементом албанские символы и орнаменты, заменяли албанские кресты на григорианские.

Впервые после освобождения Кельбаджара повестившие монастырский комплекс Худавенг представители Албано-удинской религиозной общины стали свидетелями многих фальсификаций. Как рассказал журналистам Роберт Мобили, Худавенгский храм как с исторической, так и архитектурной точек зрения полностью относится к Албанской апостольской церкви. Фальсификации, совершенные здесь армянами, отчетливо видны в виде современных хачкаров уже на входе в монастырь и во многих крестовых элементах внутри его помещений. Геолог по профессии, Мобили в первую очередь обратил внимание на камни храма. На камнях, по его словам, есть такая информация, стереть которую невозможно, как бы ни старались фальсификаторы. Современная наука имеет все возможности для установления возраста камней, состава песка и так далее.

Монастырь Худавенг, расположенный вблизи села Венг Кельбаджарского района, считается одним из лучших свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании. Худавенг означает "Храм Бога" на древнем албанском языке. Он был основан в VI и VII веках, что доказывают археологические раскопки. Формировался комплекс несколько веков и принял свой нынешний облик в IX-XIII веках. Худавенг имеет очень древнюю историю. Считается, что здесь захоронен один из учеников апостола Фаддея.

Территория комплекса, также как и территория других албанских монастырей, окружена крепкими стенами. Здания, входящие в комплекс, демонстрируют многовековую строительное искусство, особенности христианской архитектуры Азербайджана периода Средневековья. В монастырском комплексе Худавенг сохранилось много надписей, сделанных при постройке. Многие из них - имена Арзу Хатун, Турсун, Сейти, Хасан, Аваг, Шамс, Алтун, Агбуг, Карагез и др. демонстрируют тюркское происхождение заказчиков и строителей комплекса. В резных каменных орнаментах комплекса прослеживается прямая связь с азербайджанской исламской архитектурой.

Сразу после оккупации в 1993 году Худавангский монастырский комплекс начал подвергаться армянизации. Фальсификации начались с названия. Так, вместо слова Худавенг стал использоваться термин Дадиванк, так как на армянском языке трудно было объяснить происхождение слова "Худа". В последние годы стал использоваться термин "Худаванг", якобы означающий "монастырь на холме". Фальсификации носили основательный характер. Так, кресты и надписи, относящиеся к Албанской церкви, исчезли, вместо них появились кресты и надписи, присущие григорианской церкви. Так как имена Хасан Джалала, Арзу Хатун и др. были прочитаны еще в советское время и широко известны, их было трудно фальсифицировать, и потому армяне просто нагло поменяли национальность древних правителей. Самое неприятное, что к фальсификациям привлекались также зарубежные специалисты. А самое показательное, что возглавлял "паству" боевик, прославившийся своими зверствами по отношению к мирному азербайджанскому населению в годы первой карабахской войны...

К памятникам истории и архитектуры относится и один из самых известных памятников Лачинского района храм Агоглан. Это албанский монастырь V-VI веков, расположенный на берегу реки Агоглан. Исторический памятник первоначально был замком, но в связи с разрушением в IX веке был перестроен в церковном стиле и превращен в монастырь. Несмотря на то, что на старых стенах были возведены новые, памятник сохранил свой первоначальный фундамент и стал одним из величайших образцов албанской архитектуры. Согласно легенде, в древности молодой путешественник, проехавший мимо этого места, был очарован красотой природы этого места и решил построить здесь дворец. Хозяин дворца был молодым и очень красивым человеком, завоевавшим любовь и симпатию народа, за что местные жители назвали его "Агогланом".

После оккупации Лачинского района Арменией, оккупанты приступили к фальсификации храма, нанеся древнему строению непоправимый ущерб. За тридцать лет монастырь оккупантами были произведены изменения в экстерьере и интерьере храма, стерты настенные надписи и орнаменты, а вместо них выгравированы грегорианские кресты.

С начала года представители Албано-удинской общины уже неоднократно посещали лачинский храм. Он пока законсервирован и начнет действовать после возвращения в местные села изгнанного армянами населения. Села разрушены и ждут своего восстановления. Как и древний албанский храм Агоглан.

В том, что наследие удинского народа, которое Азербайджан считает своим национальным достоянием, будет восстановлено, можно не сомневаться. В своем обращении к народу по случаю освобождения Кельбаджара Президент Ильхам Алиев посоветовал удинам не беспокоиться: "Мы охраняем эти церкви как наше культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться государством".

Азербайджан никогда не был мононациональным и моноконфессиональным государством. Сотни лет здесь соседствовали разные религии и разные народы. Христианские общины жили в составе средневековых азербайджанских государств, строили свои церкви, которые дошли неприкосновенными до наших дней. То же самое могут сказать о себе представители других конфессий. Так же, как Нидж является единственным в мире местом компактного проживания удин, Красная слобода в Губинском районе - единственное еврейское поселение вне Израиля на планете.

Сегодня на освобожденных территориях идет подготовка к Великому возвращению, создаются условия для возрождения жизни на разграбленных и превращенных в руины врагом землях. В рамках этих работ будут восстановлены и дома божьи, независимо от того, кому они принадлежат. Для азербайджанского государства восстановление албанского или православного храма, оскверненного агрессором, имеет не меньшее значение, чем возрождение из руин мечети.

Сохранение культурного, исторического и духовного наследия проживающих на его территории народов - священный долг и важнейшая из задач любого цивилизованного государства. Это нормально и естественно, хотя имеет место далеко не везде. Азербайджан является одним из немногих, где и на уровне государства, и на уровне общества, и на уровне каждого гражданина имеется понимание преимуществ, которые дает стране и ее народам многообразие.

Лейла Таривердиева