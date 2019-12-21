Об этом сказала Day.Az директор молдавского представительства Бакинского международного Центра мультикультурализма, известный правовед Аурелия Григориу.

Григориу подчеркнула, что достижения Азербайджана в области толерантности и мультикультурализма признаны на европейском и мировом уровнях и подлежат обобщению и распространению по всему миру, как наиболее реальная альтернатива негативным проявлениям национализма, нацизма и различного рода вражде.

"Молдова, являясь многонациональным государством, также имеет свои традиции мультикультурного развития и открыта для обмена опытом с другими странами. Однако следует отметить ряд особенностей развития религиозной толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. К таким особенностям относятся, прежде всего, продвижение этих принципов в условиях оккупации 20 процентов территории страны и наличия более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из оккупированного соседней Арменией Нагорного Карабаха и 7-ми прилегающих районов. Следует отметить, что сегодня на территории Азербайджана проживают более 30 тысяч армян, которые наравне с представителями других национальностей (русскими, украинцами, евреями, талышами, грузинами, молдаванами, казахами и пр.), проживающих в этой стране, являются ее равноправными гражданами", - сказала глава представительства.

По мнению молдавского правоведа, успеху доктрины мультикультурализма и толерантности Азербайджана способствует поощрение этих принципов на самом высоком государственном уровне. Данное направление развития азербайджанского общества курирует непосредственно и лично Президент страны Ильхам Алиев. Азербайджанское государство реально, а не только декларативно гарантирует условия развития культур различных народностей, населяющих Азербайджан. Благодаря этому люди открыто и искренне уважают друг друга и общаются. Приветствуется разнообразие, и, в то же время, оказывается активное сопротивление разделению по какому-либо признаку. Внимание и силы такого общества направлены на рост благосостояния и величия своего государства, а не растрачиваются на межнациональные и религиозные противоречия.

"Сегодня в Азербайджане проживают около 100 наций, народностей и этнических групп, каждая из которых, сохраняя культурные ценности и особенности национальной принадлежности, гордо считает себя частью единого государства - Азербайджана. В стране созданы условия для уважения и развития всех религий и конфессий. Исламский мулла, иудейский раввин, католический пастор и православный священник, сидя за одним столом, пьют чай и мирно обсуждают общие вопросы. Сунниты и шииты молятся вместе в одних и тех же мечетях, а еврей в кипе спокойно разгуливает по улицам Азербайджана - страны, более 90% населения которой исповедует ислам. Это и есть толерантность и мультикультурализм открытого, уверенного в себе общества современного Азербайджана", - сказала Аурелия Григориу.

Лейла Таривердиева