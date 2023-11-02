Если миссию ЮНЕСКО все же впустят в Армению, ей придется очень нелегко

Это очень непростая задача для государства - сохранять равновесие и гармонию в межнациональной политике, в отношении религиозных, культурных прав и ценностей разных народов. Но Азербайджану это удалось. Он подхватил идею мультикультурализма, развил и показал ее жизнеспособность.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

К сожалению, наш мир далеко не идеален. В нем торжествует неправда, а справедливость и несправедливость часто меняются местами. Создана благоприятная среда для восприятия лжи и клеветы. Достаточно забросить в информационное пространство какую-то ложь, и можно спокойно сидеть и ждать позитивного для провокатора результата. Именно это делается по отношению к Азербайджану, и нам приходится признать, что эти нарративы работают и мы не можем просто взять и остановить все это. Чтобы остановить поток клеветы о якобы разрушении якобы армянского наследия, необходимо время, и подходить к вопросу следует не на уровне частных опровержений, а более глобально. Необходимая работа государством ведется. Но, учитывая расширение антиазербайджанского фронта, думаю, мы должны еще более усилить работу по пропаганде наших реалий.

Да нам и не нужно ничего доказывать. Все на виду. На протяжении 30 лет армянской оккупации практически все культурное, историческое, духовное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях было уничтожено. Это не просто слова или предположения. То, что сделано на наших землях оккупантами, находится прямо перед глазами международных организаций и всего мира. Дипломаты, эксперты, политики, блогеры, путешественники, общественные деятели разных стран все это видят наглядно, посещая Агдам, Физули и другие освобожденные земли. Кто не видел своими глазами, имеет возможность увидеть реальные фото и видео разрушений и последствий вандализма онлайн. Сегодня технологии предоставляют все возможности тем, кто хочет увидеть правду. Ну, а некоторым, к сожалению, достаточно ушей, чтобы поверить в ложь, не проверяя достоверность вредоносного нарратива.

Покровители Армении обещают ей привлечь Азербайджан к ответственности за то, чего он не совершал. Обещают добиться организации миссии ЮНЕСКО для мониторинга состояния "армянского наследия" на освобожденных территориях нашей страны. Думаю, у каждого, кто слышит об этом, сразу возникает вопрос, а где радетели культурного наследия были тридцать лет армянской оккупации? Насколько я помню, руководство ЮНЕСКО тогда отвечало на обращения Баку, что организация не занимается политикой. Почти сразу после 44-дневной войны Азербайджан обратился к организации с просьбой приехать и зафиксировать факты уничтожения объектов исторического, культурного и духовного наследия азербайджанского народа. ЮНЕСКО снова отказалось. Зато через некоторое время в Баку пошли обращения за разрешением на приезд миссии на освобожденные территории для проверки состояния "армянского наследия". Как азербайджанская сторона должна была к этому отнестись, как вы думаете? Азербайджан ответил, что разрешит мониторинг, только если параллельно будет направлена миссия для мониторинга состояния азербайджанского наследия в Армении. Само собой разумеется, Армения отказалась. В результате ЮНЕСКО не была допущена к мониторингу в Азербайджане. И не будет, как бы не усердствовала та же Франция.

Все это очень неприятно. Хотелось бы, чтобы в мире было больше справедливости, чтобы нам не приходилось все время оправдываться за совершенно правильные и правомерные действия и отбиваться от лжи. Очень хотелось бы, чтобы в мире, наконец, поняли, что сепаратизм не бывает разноцветным, он имеет один цвет, независимо от того, в какой части света все происходит.

Обвинять Азербайджан в вандализме - это значит грешить против истины. Это преднамеренная ложь, рассчитанная на то, что армянской стороне, как всегда, поверят на слово. Правда в том, что в независимом Азербайджане никогда не уничтожались, не разрушались, не переиначивались культурные и исторические ценности других народов. О разрушении в первые десятилетия советской власти каких-то культовых сооружений я не говорю. Это делалось по всей стране. Времена были такие. И даже тогда азербайджанской стороне удалось многое сберечь. Тем временем в Армении и в советское время, и в период независимости целенаправленно уничтожалось историческое, культурное, духовное наследие азербайджанского народа. Этот процесс был завершен после начала карабахского конфликта и полного изгнания азербайджанского населения из этой республики. Если мониторинговой миссии ЮНЕСКО все же удастся попасть в Армению, думаю, ей придется очень нелегко. Во-первых, миссии будут чиниться всяческие препятствия. А, во-вторых, будет непросто отыскать старательно уничтоженные следы азербайджанского наследия.

Между тем, в Азербайджане и в советское время, и особенно после восстановления независимости очень щепетильно относились к вопросам сохранения наследия всех населяющих его народов. Не будь это так, в центре Баку не стояла бы сейчас армянская церковь. Целая и невредимая, да еще охраняемая государством. Когда мы напоминаем об этом армянам, они сразу начинают противопоставить этому факту наличие в Ереване Голубой мечети. Мол, вот, они тоже не разрушают мечети. И я бы согласился с этим противопоставлением, если бы свои попытки демонстрировать толерантность Ереван не увязывал с фальсификациями, если бы не представлял эту азербайджанскую мечеть "персидским наследием". Несколько лет назад Армения и Иран даже собирались совместно подать Голубую мечеть на включение в список ЮНЕСКО.

Голубая мечеть не может служить аргументом еще и потому, что еще в начале прошлого века в одной только Иреванской губернии насчитывалось более трехсот мечетей. Где они? Риторический вопрос.

С полной уверенностью могу сказать, что Азербайджан является примером для всего мира. Среди стран мусульманского мира он номер один. Исповедуя ислам, Азербайджан успешно продвигает мультикультурализм и остается светской страной, сохраняя в естественной гармонии духовные и культурные ценности всех конфессий и народов. Кто в этом сомневается, пусть приедет и все усидит своими глазами.

Кстати, хотел бы обратить внимание тех, кто сильно обеспокоен состоянием "армянского наследия" в Карабахе на следующее. После локальных антитеррористических мероприятий, осуществленных в сентябре, на территориях, которые покинуло армянское население, ничто не разрушено, не разграблено, не подожжено. Наоборот, церкви взяты под охрану, наша полиция строго следит за порядком. А давайте вспомним, во что были превращены азербайджанские города и села после оккупации? Причем, вандализм и грабеж начинался буквально на следующий день после оккупации. Есть кадры сожжения Агдама, сделанные через два дня после оккупации города. Эти видеокадры невозможно смотреть без душевной боли.

Мы высоко ценим культурное наследие всех народов, проживающих в стране, с уважением относимся к их традициям и ценностям. Все это части единого целого, и понятие мультикультурализм для нас не пустой звук. Примечательно, что понятие "мультикультурализм" было запущено первоначально в Европе, в частности в Германии. Но в Европе от этого процесса отказались, так как мультикультуральные ценности оказались им не по плечу. Это очень непростая задача для государства - сохранять равновесие и гармонию в межнациональной политике, в отношении религиозных, культурных прав и ценностей разных народов. Но Азербайджану это удалось. Он подхватил идею мультикультурализма, развил и показал ее жизнеспособность. На своем примере он очень удачно воплощает все ценности мультикультурального процесса. Многие не могут себе представить, как это возможно, чтобы в стране мирно сосуществовали разные народы и конфессии. Мы же не представляем себе, как можно жить иначе. Эти ценности естественно вплетены в менталитет азербайджанского народа, мы дорожим ими. И возможно, именно поэтому Азербайджан остается островком стабильности и развития в нашем безумном регионе.

Мы не собираемся сдаваться, пусть даже от мультикультуральных ценностей отказался прочий мир. Мы докажем, что разнообразие - это богатство, это залог успеха страны.

Не понимаю, как можно обвинять Азербайджан в религиозном шовинизме, вандализме и ксенофобии. В нашей стране никогда даже не стоял вопрос необходимости специальной защиты памятников истории, культуры и духовных очагов других народов от вандализма, потому что таких тенденций здесь попросту не было и нет. Для азербайджанского народа, под которым я понимаю собирательный образ всех проживающих здесь народов, совершенно естественно слышать и звуки азана, и звон церковных колоколов, нормально воспринимать разноязыкую речь на улицах наших городов. Мы даже представить себе не можем, что может быть иначе. Ксенофобия, нацизм, религиозный шовинизм - это понятия, очень далекие от менталитета, философии азербайджанского народа. И я этим очень горжусь.

Не является секретом, что Армения - мононациональная страна. Почти сто процентов ее населения - этнические армяне. Ни для кого не секрет так же то, какими путями Армения добилась такого результата. Она стала мононациональной путем этнических чисток. Всем это известно, но мировое сообщество почему-то никогда не интересовалось у Еревана, куда пропали в конце 80-х годов прошлого века сотни тысяч азербайджанцев.

К сожалению, нам до сих пор не удалось привлечь внимание мира к уничтожению нашего культурного, исторического и духовного наследия на территории нынешней Армении. Но это не значит, что мы ничего не делаем или не хотим делать. Вовсе нет. Все, что мы делали за последние тридцать лет, носило планомерный и стратегический характер. Мы уже достаточно хорошо изучили поведение всех вовлеченных в процессы сторон и знаем, от кого чего ожидать. Например, Армения сейчас готовится подать против Азербайджана иск о якобы "этнических чистках" в Карабахе. Уверен, что после этого будет подан встречный иск о насильственном изгнании из Армении почти трехсот тысяч азербайджанцев. У азербайджанской стороны на руках есть все факты и доказательства, чего не скажешь об армянских обвинителях, строящих свои атаки на эмоциях и фальсификациях. Все запротоколировано, заактировано, подтверждено документально.

Напомню, что в январе Азербайджан подал в Международный суд свой основной иск против Армении. Иск состоит из тысячи страниц доказательств преступлений против азербайджанского народа, сотворенных в период оккупации. Это очень большой вопрос, который займет немало времени, и быстрых результатов ждать не стоит. Очень хотелось бы верить, что Международный суд вынесет справедливое решение. Всему свое время. Иногда бывает лучше подождать, чем поторопиться. Баку уже неоднократно доказывал, что умеет правильно выбирать время для своих действий. Не сомневаюсь, что результаты будут, и будут они для нас позитивными.

Конечно, двойные стандарты никто не отменял. Честно говоря, тема двойных стандартов уже надоела. И я не хотел бы развивать ее, потому что не сомневаюсь: все и всё прекрасно видят и понимают, однако действуют все равно против справедливости. Так устроен наш мир, к сожалению. Однако я уверен, что мы все равно должны продолжать действовать и продвигать свою повестку. Возможно, нам удастся в конечном итоге сделать этот мир лучше. Разве не для этого мы рождаемся на свет?

Лейла Таривердиева