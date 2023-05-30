Иностранным специалистам известно, кто является созидателем, а кто варваром на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня МИД и другие структуры Армении устроили истерику вокруг памятника героям Великой Отечественной войны, который был установлен в Лачине в советские времена, а в годы оккупации подвергся вандализму и осквернению со стороны армянских оккупантов. Теперь, когда Лачин вернулся в лоно Родины, азербайджанская сторона намерена вернуть памятнику прежнее предназначение. В связи с этим армянами поднят шум и в нашу сторону понеслись обвинения в вандализме. Удивительно, что в таких преступлениях Азербайджан обвиняет сторона, сама только тем и занимающаяся, что уничтожающая следы других культур и народов везде, куда ступит нога армянина. А самое неприятное, когда ей в этом помогают.

Мы уже говорили ранее о недавно опубликованном Госдепартаментом США докладе Комиссии по международной религиозной свободе (USCIRF) за 2022 год, в котором Азербайджан оказался в списке государств, находящихся под особым наблюдением (!). То есть свобода религии в нашей стране настолько "ущемлена", что требуется международное вмешательство и постоянный контроль со стороны. Обвиняют нас не только в якобы "преследовании верующих". Познакомившись с текстом, понимаешь, что это просто приправа к основному блюду. А основное блюдо - это судьба несуществующего "армянского наследия", которое якобы разрушается и находится под угрозой после освобождения Азербайджаном своих территорий.

По первой части обвинений мы ранее поговорили с секретарем Бакинской епархии отцом Алексием, который рассказал, что представители вышеуказанной комиссии ежегодно беседуют с основными конфессиями, действующими в Азербайджане, но никогда не включают в доклад их мнение. Непонятно, для чего тогда отвлекать людей от дел, если в Госдепе заведомо не хотят знать правду и выкладывают на обозрение только инсинуации радикальных элементов и экстремистов. Подчеркнем - религиозных экстремистов, с которыми Штаты сами ведут жесткую борьбу, но почему-то отказывают в праве на государственную безопасность Азербайджану.

Другая, еще более эмоциональная часть обвинений, касается "армянского духовного наследия". Ничего подобного на международно признанных территориях Азербайджана не существовало исторически, а то, что имеется, построено незаконно в годы оккупации, либо является переиначенными памятниками других народов. Тем не менее, как указано в докладе, "международные органы и другие организации продолжают ставить под сомнение готовность правительства Азербайджана защищать и сохранять" то, чего не существует. Более того, из доклада следует, что азербайджанская сторона после войны начала уничтожение призрачного "наследия", но остановилась, испугавшись международного осуждения...

Откуда брались подобные сведения, гадать не стоит - и так понятно. Источником и заказчиком этого возмутительного бреда является армянство, которое, к сожалению, продолжает вносить свои пять копеек в подготовку подобных докладов.

Никакие доклады, конечно, не влияют на позицию Баку и не вносят коррективы в предпринимаемые им шаги. Это исключено. Но подобная ложь, распространяемая в мировом масштабе, не может не возмущать. Особенно при полном отсутствии реакции на документально обоснованные и доказанные факты уничтожения армянами в годы оккупации практически всех объектов культурного и духовного наследия азербайджанского народа. Мы уже не говорим о тотальной "зачистке" всех следов исторического пребывания азербайджанцев на территории нынешней Армении. Эти факты демонстративно игнорируются, и это не делает чести американской стороне.

Напомним слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, комментируя "обеспокоенность" Запада, ранее заявил: "Я был в Гадруте, там ни одного даже здания не пошатнулось... Это вообще претит характеру азербайджанского народа. Ни одно надгробие не сломано, ни одна церковь не разрушена".

Прокомментировать возмутительные обвинения в адрес нашей страны Day.Az попросил начальника Гянджинского регионального Управления государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Гасана Мирзоева. Отметим, что в подчинении Управления находятся 20 районов и городов республики, в том числе Агдамский, Тертерский, Кяльбаджарский, Лачинский и Ходжалинский.

По долгу службы я часто бываю на освобожденных территориях и могу со всей ответственностью заявить, что ни один армянский новодел не был уничтожен. Таких случаев я не знаю, на моей долгой практике я с подобными фактами не сталкивался. Наоборот, сколько я ездил и видел, ни один из армянских новоделов не был разрушен или осквернен. Насколько я знаю, этого нет даже в планах. Мы - народ-созидатель, а не разрушитель. Разрушать нам не свойственно. Мы не переиначиваем дома, памятники, кладбища армян и т.д. Вандализм - черта, не присущая азербайджанскому народу.

Все армянские церкви, расположенные на освобожденных территориях, находящихся в ведении нашего Управления, это новоделы, то есть объекты, построенные в период оккупации. Также много албанских церквей, которые армяне переиначили и присвоили, добавляя присущие григорианству атрибуты - хачкары, надгробные камни, надписи и тому подобное. Когда армяне говорят о неких "древних армянских церквях" на нашей территории, речь, как правило, идет о древних албанских храмах, которые оккупанты подвергли фальсификациям. Но все их "доработки" легко обнаруживаются специалистами. Не трудно отличить новодел от реальных древностей. Реально армянских же храмов на территории Азербайджана нет. Во всяком случае, мне они не встречались, хотя я нахожусь в данной сфере уже много лет. И, наоборот, очень часто встречаются следы фальсификаций, попыток присвоения армянами чужих храмов.

Мы часто контактируем с зарубежными экспертами, регулярно привлекаем иностранных специалистов, в первую очередь, для оценки того ущерба нашему культурному наследию, который был нанесен в период оккупации. Все объекты, подвергшиеся вандализму и осквернению, исследуются, все факты документируются. Вандализму подверглись сотни памятников, в том числе некоторые албанские церкви, которые не были превращены в армянские. Я уже не говорю об осквернении и разрушении азербайджанских кладбищ. Причем, армяне не стеснялись выставлять в соцсетях свои фото на фоне разрушенных памятников, делились фотографиями, на которых они с гордостью топтали могилы и надгробные камни. Все это можно увидеть в открытом доступе. Все факты уничтожения и оскорбления нашего культурного и духовного наследия, попыток стереть все следы пребывания азербайджанского народа на этих землях, неоднократно армяне сами фиксировали и выставляли в соцсетях.

Честно говоря, я не могу логически объяснить, почему Госдеп так защищает никогда не существовавшее армянское наследие в Азербайджане и не говорит ничего о разрушенном азербайджанском наследии в Армении. Думаю, в этом большая "заслуга" армянского лобби, которое все еще играет большую роль в тех же США. Возьмем хотя бы расправу с мирным населением в Ходжалы. Все находится на поверхности, имеется масса документальных и фотоматериалов, однако Госдеп старается не видеть нашей трагедии и в то же время бросается в бой за не доказанные армянские фантазии. Не хочется так думать, но в таком подходе присутствует определенная антипатия к Азербайджану, к мусульманскому миру. По-другому все это объяснить невозможно. Во всяком случае, логика тут бессильна. Тысячи объектов исторического, культурного и духовного наследия азербайджанского народа полностью уничтожены в Армении, то же самое армяне пытались сделать и в период оккупации наших территорий. Все эти факты зафиксированы зарубежными экспертами. Между тем, все армянские церкви-новоделы целы и невредимы, на них никто не оставляет даже просто оскорбительных надписей, хотя все эти объекты были возведены в период оккупации. Наш народ демонстрирует высокий уровень культуры, лишний раз доказывая, кто является созидателем, а кто варваром.