Доклад Госдепа о свободе религий – инструмент вмешательства в дела Азербайджана

На днях Госдепартамент США выпустил Доклад о свободе религии в мире, один из разделов которого посвящен религиозной ситуации в Азербайджане. Любопытно, что на основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран в черный список злостных нарушителей свободы с последующим введением в отношении них санкций. Однако, по единодушному мнению специалистов в области изучения религий и их взаимодействия с государственными и общественными институтами все эти ежегодные доклады Госдепартамента в разделах, не касающихся политических сателлитов Соединенных Штатов, характеризуются тенденциозностью и предвзятостью.

Об этом сказал в комментарии Day.Az секретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий (Никоноров).

По его словам, в нынешнем докладе фактически в вину Азербайджану ставится борьба с исламским радикализмом и судебные разбирательства против политических радикалов, прикрывающихся религиозными лозунгами.

"Для меня очевидно, что этот доклад по своему обыкновению следует в фарватере аналогичных документов за предыдущие годы, по-прежнему в ангажированном ключе освещая религиозную ситуацию в нашей стране. Как и прежде, основной упор в тексте делается на защите миноритарных религиозных групп, при игнорировании истории и традиции присутствия в обществе мажоритарных, т.е. традиционных религиозных общин, которые столетиями оказывали влияние на формирование ментальности азербайджанского общества, основанной, прежде всего, на поддержке традиционных нравственных ценностей и стремлении к построению единого, крепкого, благополучного, независимого государства, во главу угла ставящего принципы межнационального, мультикультурного и межрелигиозного согласия", - подчеркнул наш собеседник.

Как всегда, отметил он, особое внимание в документе уделяется Свидетелям Иеговы и другим религиозным организациям сектантского характера. Ежегодные доклады с особой степенью детализации описывают меры, предпринимаемые против этой организации, что создает впечатление, будто бы представители данной структуры являются соавторами документа, считает архимандрит Алексий. Разумеется, приводимые в данном контексте аргументы правоохранительных органов и государственных структур не находят никакого отражения, добавил он.

"Однобокий взгляд на религиозную свободу со стороны США могу проиллюстрировать официальном отказом в текущем году во въезде в США мне и еще одному священнослужителю нашей епархии "как сотрудникам Русской Православной Церкви". Так себе мотивация... Критика действий органов государственной власти Азербайджана в очередной раз сосредоточена на законодательных актах о противодействии экстремистской деятельности. Авторы доклада подробно сообщают о мерах, принимаемых против экстремистов, прикрывающихся исламом, почему-то рассматривая это как нарушение религиозной свободы.

Следует отметить, что ежегодно представители профильных структур Госдепартамента встречаются с главами и представителями традиционных религий Азербайджана, но для своих выводов используют лишь результаты общения с религиозными меньшинствами и маргинальными объединениями. Для азербайджанского общества должно быть очевидно, что содержание очередного доклада Государственного департамента США, как всегда, обусловлено политическими целями и приоритетами американского государства и служит инструментом давления, позволяющим вмешиваться во внутренние дела государств, где реализация свободы совести идет вразрез с ее американским пониманием", - сказал секретарь Бакинского епархиального управления.

Лейла Таривердиева