Дух аморализма в докладе Госдепа США: чего "не увидели" его составители?

Автор: Акпер Гасанов

Госдеп США опубликовал Доклад Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) о свободе вероисповедания за 2022 год. И в этом отчете Азербайджан включен в список стран, находящихся под особым наблюдением. При этом Армения в число таких стран не включена. О совершенных ею, за почти три десятка лет оккупаций наших земель, преступлениях, нет ни слова.

Одного этого достаточно, чтобы считать данный доклад бесполезной бумажкой. Отсутствие объективности, очевидная предвзятость, манипуляции, просто ложь- это не то, чем должен заниматься Госдеп США, если там считают важным сохранение уважения к себе и к Соединенным Штатам. И эту очевидную истину важно помнить на фоне стремления США позиционировать в роли страны, стремящейся к окончательному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Армянские СМИ с радостью цитируют определенные куски из этого доклада Госдепа. Сразу замечу, что они не упомянули о том, что в докладе указывается на то, что в 2022 году Соединенные Штаты и Азербайджан отметили 30-летие дипломатических отношений, в которых приоритетное внимание уделялось сотрудничеству в таких сферах как европейская энергетическая безопасность, двусторонняя торговля и инвестиции, а также усилия по борьбе с терроризмом и транснациональные угрозы.

Кстати, в докладе Госдепа указывается, что правительство США регулярно взаимодействовало с азербайджанскими коллегами, чтобы подчеркнуть важность продолжающихся мирных переговоров с Арменией, и призвать к прекращению военных действий. Но там нет ни слова о том, что Армения является страной, которая совершила политику этнической чистки, вынудив сотни тысяч азербайджанских мусульман покинуть РА.

Там нет ничего и о том, что азербайджанские мусульмане, сотни и сотни тысяч, стали вынужденными переселенцами на своей же земле, опять-таки по причине захвата 20% территорий Азербайджана. Наконец, там нет ничего о том, что Армения игнорировала резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, что премьер-министр РА Пашинян орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка".

Азербайджан освободил свои, оккупированные Арменией территории, не благодаря позиции Госдепа США, а вопреки общей американской политике. США так и не удосужились ввести санкции против Армении за все годы оккупации с ее стороны наших земель. Более того, США выделяли официальную, ежегодную помощь карабахским сепаратистам. Ясное дело, что в данном докладе ничего об этом не было.

В докладе также упоминается об "уничтожении Азербайджаном армянского духовного наследия в Нагорном Карабахе, на территориях, перешедших под контроль Баку". Сама формулировка- верх цинизма! Это были оккупированные РА азербайджанские земли, освобождать которые пришлось ценой жизней азербайджанских военнослужащих. Среди которых были, кстати, и мусульмане, и христиане, и представители иных религий. Но такая важная деталь не заинтересовала составителей доклада Госдепа США.

Кроме того, напомню фрагмент выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде."На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. В период оккупации 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены, а остальные две мечети серьезно пострадали. Вандализму подверглись и кладбища", подчеркнул тогда глава нашего государства.

Добавлю, что Армения после оккупации Физулинского района разрушила мечеть Гаджи Алекбера, построенную в 1307 году по календарю хиджры (1889-1890 годы). На каменной плите на входной двери мечети имелась надпись, гласящая, что эта мечеть является одной из первых работ выдающегося архитектора Кербалаи Сафихана Карабахи. Это и есть акт вандализма с армянской стороны, но о нем не упомянули составители отчета Госдепа.

Главным среди которых является председатель Комиссии США по международной религиозной свободе Нури Туркель. Он ни разу не бывал в Азербайджане, не посещал освобожденные от армянской оккупации земли нашей страны, не видел своими глазами следы преступлений армянских оккупантов. Он вообще является борцом за права уйгуров. Это проблематика, не имеющая к Азербайджану никакого отношения, но Туркель взялся оценивать состояние религиозных свобод в нашем государстве. Он "не увидел", как в Азербайджане регулярно, свободно отмечают свои праздники представители самых разных религий. Он "не увидел" построенные и бережно сохраненные мечети, церкви, синагоги,.

Случайно ли все это? Вовсе нет, если вспомнить о том, что в 2020 году спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назначила Туркеля уполномоченным Комиссии США по международной религиозной свободе. А кто такая Нэнси Пелоси, как давно она отстаивает интересы мирового армянства и сколько стоил ее вояж в Армению напоминать не стоит. Все это давно известно. Стало быть, доклад Госдепа США в нашей стране может быть использоваться с любой целью, но уж точно не как рекомендация к действию.