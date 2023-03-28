Ошибка Госдепа: США нужно правильно оценивать ситуацию на Южном Кавказе

Автор: Акпер Гасанов

Вашингтон обеспокоен продвижением позиций ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Ведант Патель. Он сообщил, что помощник госсекретаря Карен Донфрид ранее провела телефонный разговор с главой МИД Азербайджана и выразила обеспокоенность в связи с передвижениями азербайджанских военных.

По словам представителя Госдепа, ключом к решению проблемы и достижению мира является прямой диалог между сторонами: "Военного решения этого конфликта нет. Мы продолжим способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном как на двусторонней основе, так и с партнерами, а также на многосторонних площадках". И это было привычное для Госдепа заявление.

Мы видим, что США стараются занимать позицию нейтрального и справедливого арбитра в разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Именно пытается. В Азербайджане прекрасно понимают, что в Белом Доме всегда руководствовались только одним- продвижением, отстаиванием интересов США. Соответственно, сейчас имеет место борьба США за регион Южного Кавказа.

Азербайджан является политическим, экономическим центром региона. Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, что не раз подчеркивали в США. Кроме того, совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Азербайджана протяженная граница с Ираном, которую нужно защищать. Сказано это было в свете угроз, исходящих для нашей страны со стороны Ирана.

То есть, с одной стороны в США заявляют о поддержке Азербайджана. Но с другой стороны, мы понимаем и то, что все эти слова поддержки базируются на очевидном стремлении США заменить ослабевшую Россию, которая все еще остается серьезным региональным игроком. Кроме того, имеют место и новые события, которые в Белом Доме никак не могут игнорировать.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил о том, что Пекин будет поддерживать последующий диалог между Эр-Риядом и Тегераном. "Китайская сторона намерена продолжить поддерживать последующий процесс диалога между Саудовской Аравией и Ираном", - приводятся его слова в сообщении телеканала.

Он отметил, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном сыграла важную роль в укреплении единства и сотрудничества в регионе, а урегулирование противоречий путем диалога соответствует интересам всех государств и ожиданиям международного сообщества. Как известно, 10 марта Саудовская Аравия и Иран договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.

Это решение стало неприятной новостью и для США. Усиление, одновременно, Китая и Ирана, это то, что никак не входит в планы Белого Дома. Для него важно сохранить за США статус единственной мировой сверхдержавы, что становится все сложнее. И дело не только в проблемах американской экономики, о которых говорят громко в последние дни, после банкротства двух банков - Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд и Signature Bank с активами $110,36 млрд.

Катализатором для запуска разрушительных процессов стало ускорение инфляции в США и достаточно резкое поднятие учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Напомним, в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину ставку ФРС впервые за два года скорректировали с 0,25% до 0,5%. После этого постепенное повышение до 4,75% происходило на каждом следующем заседании ФРС.

Да, эксперты отрицают какую-либо вероятность масштабного банкопада и развертывания глобального финансового кризиса, как это было в 2008 году. Но проблему нужно рассматривать в комплексе. А она очевидна- имеет место серьезная попытка Китая потеснить США, став вторым мировым полюсом. Россия , как известно, уже смирилась со статусом младшего партнера КНР.

В этих условиях, для США было бы правильнее не совершать столь очевидных ошибок, как попытка воспрепятствовать осуществления Азербайджаном ответных действий на провокации армянской стороны. Азербайджан делает все правильно, исходя хотя бы из того постулата, что все, так обеспокоевшее Госдеп США, происходит на всем миром признанной территории нашего государства.

США также не раз заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана. США не могут не знать, что нет Нагорного Карабаха. а есть Карабахский экономический район Азербайджана. И ВС нашей страны вправе осуществлять любые действия на своей собственной территории. Тем более, что речь идет о борьбе с армянскими незаконными вооруженными формированиями, с попыткми РА подготовить почву для реванша, для новой войны.

Так что, США лучше было бы не пытаться искать соломинку в глазах Азербайджана, а обратить внимание на бревно, которое торчит из армянских глаз. В частности, обратив внимание на то, что имеет место колоссальный рост экспорта из Армении в Россию происходит не только за счет простого замещения импорта из стран, которые ввели санкции против России.

По данным западных официальных лиц, госорганов и исследовательских центров, Армения служит одним из основных российских хабов по закупке товаров в ЕС и Восточной Азии в обход санкций. Особенно процветает параллельный импорт микрочипов, смартфонов и автомобилей через Армению. Вот, на что стоит обратить внимание Госдепу США.

И еще. Мы все прекрасно помним, что за почти тридцать лет, что длилась оккупация Арменией 20% территорий РА, США так и не ввели никаких санкций против РА. Более того, США оказывали официальную ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Несмотря на все это, Азербайджан вернул себе, в результате 44-дневной войны, свои земли. Это было торжество справедливости и международного права, которые игнорировались Арменией. И сейчас она поступает ровно также, совершая провокации, на которые вынужден отвечать Азербайджан. И Госдепу США лучше вначале детальнее разобраться во всем, а уже потом делать заявления.