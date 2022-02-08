Визит еврокомиссаров в Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Охрана культурного и исторического наследия находится в Азербайджане под надзором государства. Относится это к наследию не только азербайджанского народа, но и других народов, населяющих нашу многонациональную страну. Разрушение памятников, вообще, не в характере нашего народа и полностью противоречит национальной и культурной политике, проводимой главой государства. Это всем хорошо известно. Поэтому не утихающие после 44-дневной войны попытки обвинить Баку в санкционировании разрушений каких-то объектов на освобожденных от армянской оккупации территориях не могут не удивлять. Армяне и заступники армянства и сегодня не оставляют надежды привлечь внимание соответствующих стран и структур к несуществующим вопросам, одним из которых является якобы "разрушение армянского наследия" на освобожденных землях Азербайджана.

Заместитель главного редактора Le Figaro - одной из крупнейших французских газет, Жан-Кристоф Бюиссон на днях разразился гневным постом в Twitter по поводу состоявшегося на днях визита в Баку еврокомиссарa ЕС по вопросам европейской политики и соседства Оливера Вархели. Армянофил страшно раздражен, что французские представители говорят в Азербайджане не о "культурном геноциде" на освобожденных в ходе 44-дневной войны землях, а об энергетическом партнерстве. И не только обсуждают это, но еще и "смеют", как тот же Вархели, размещать позитивный твит о встрече с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

Бюиссон взывает к правительству Франции и ЮНЕСКО, которые, такие сякие, думают только об энергетическом партнерстве, в то время, как... И так далее.

Тут хотелось бы напомнить высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, комментируя ,"обеспокоенность" Запада, заявил: "Я был в Гадруте, там ни одного даже здания не пошатнулось... Это вообще претит характеру азербайджанского народа. Ни одно надгробие не сломано, ни одна церковь не разрушена".

Истерия, в которую, к сожалению, включилось и международные организации, началась сразу после окончания войны. Мсье Бюиссон ошибается. Он не прав, когда обвиняет эти структуры в невнимании к несуществующему армянскому наследию. Как раз наоборот, та же ЮНЕСКО рвалась незамедлительно заняться этим вопросом, но была вежливо, но жестко возвращена на исходные позиции твердой рукой Баку. Азербайджану есть что предъявить международным экспертам и чиновникам, которые тридцать лет не проявляли никакого интереса к варварским деяниям армян на азербайджанских землях. Президент Азербайджана тогда дал понять всем, что не допустит никаких "обеспокоенных" миссий. "Все храмы, находящиеся на нашей территории, - наше историческое достояние... Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством", - очень сдержанно заявил глава государства, впервые после освобождения посетив Агдам и осмотрев оскверненную армянами агдамскую мечеть.

Кстати, Кристоф Бюиссон будет очень разочарован, узнав, что никто из еврочиновников и министров европейских государств, находившихся в Баку 4 февраля в связи с заседанием Консультативного совета по ЮГК, даже не вспомнил об армянских претензиях на "культурный геноцид". Интересно, почему?

Как сказал в беседе с Day.Az начальник Гянджинского регионального Управления государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Гасан Мирзоев, азербайджанская сторона действительно не разрушает и не переиначивает дома, памятники, кладбища армян и т.д. Вандализм - черта, не присущая азербайджанскому народу.

Отметим, что в подчинении регионального Управления находятся 20 районов и городов республики, в том числе Агдамский, Тертерский, Кяльбаджарский, Лачинский и Ходжалинский.

По словам Мирзоева, исторически - мы народ-созидатель. Достаточно только посмотреть на то, сколько сил и средств вкладывается в восстановление и развитие инфраструктуры в освобожденных от оккупации районах. Это происходит на глазах всего мира, все это видят и делают выводы. У азербайджанского народа богатая история, поэтому нужды в присвоении чужих культурно-исторических ценностей у нас нет. Мы - самодостаточный народ, подчеркнул глава регионального Управления.

Гасан Мирзоев отметил, что, зная не понаслышке, насколько лжива и недостоверна армянская пропаганда, он не удивлен попыткам армянской стороны и поддерживающих ее сил за рубежом обвинить Азербайджан в вандализме, присвоениях и прочем. Достаточно напомнить, насколько не соответствующими правде сведениями и сводками с фронта пестрили армянские СМИ и соцсети в период 44-дневной Отечественной войны. В то время как Президент Азербайджана Ильхам Алиев доносил до своего народа только правдивую, соответствующую реальности информацию.

"Все озвученные обвинения должны быть адресованы как раз армянской стороне. Посещая освобожденные от оккупации территории, я не увидел ни одного не разрушенного дома в населенных пунктах, где до Первой карабахской войны проживали азербайджанцы. Целые города и села были уничтожены, на их месте руины, многие памятники культурного наследия были осквернены и разрушены. Мечети подверглись поджогам, актам вандализма, там держали скот, свиней. Осквернению и разрушениям подверглись и те албанские церкви, которые по каким-то причинам армяне не смогли или не успели переиначить.

Все эти факты зафиксированы и донесены до международного сообщества. Многие зарубежные эксперты, посетившие освобожденные от оккупации районы, стали живыми очевидцами тех бесчинств и разрушений, которые в период оккупации творила армянская сторона на захваченных землях Азербайджана. Были разрушены не только объекты исторического, духовного и культурного наследия азербайджанского народа, но и полностью уничтожен жилой фонд. Армянские вандалы уничтожали все и в тех районах, которые вынуждены были покинуть по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Покидая Кяльбаджар, Лачин, они поджигали дома, уничтожали леса, инфраструктуру, пытались увезти с собой все, что возможно, вплоть до ценных пород древесины. Все это они сами же фиксировали на видео и активно делились этим позором в СМИ и соцсетях", - сказал наш собеседник.

По его словам, в настоящее время Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана проводит очень сложную и масштабную работу по выявлению, оценке состояния памятников духовного, исторического и культурного наследия азербайджанского и других народов на территориях, освобожденных от оккупации, - в Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме и других районах. Все объекты берутся на учет и под строгую охрану. Это очень трудоемкий и важный процесс. Также идет работа над программой по восстановлению разрушенных памятников культурного наследия, соответствующей "дорожной картой", другими нормативными документами.

Азербайджан, подчеркнул начальник регионального Управления, не разрушил на освобожденных территориях ни одного памятника или имеющего исторические корни храма. Полковые церкви, понастроенные армянскими оккупантами в период оккупации, таковыми не считаются. Азербайджанская сторона, наоборот, берет под охрану и будет восстанавливать все объекты исторического и культурного значения, которые не успели разрушить армянские оккупанты.

В первую очередь, нельзя не упомянуть албанские храмы и следы албанской культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Очень много памятников албанского культурно-духовного наследия встречается на территории Азербайджана. В данном случае я говорю не только об освобожденных землях, но и других регионах. В Азербайджане немало древних албанских храмов, есть православные, католические и лютеранские церкви, многочисленные памятники истории и культуры, являющиеся наследием народов, населяющих Азербайджан. К примеру, на территории Гянджинского Регионального Управления можно отметить Кедабек и Гёйгель, где компактно проживали и работали немцы. Там прослеживает целый ряд инфраструктурных строений, присущих лютеранской духовной культуре: церкви, кирхи, домики, гостиницы, мосты. Все это занесено в списки, поставлено на учет и охраняется государством как памятники культурно-исторического наследия. А в центре Гянджи, например, функционирует большая русская православная церковь - Александро-Невская, которая, кстати, получила повреждение при ракетном обстреле города во время 44-дневной войны", - сказал Мирзоев.

Наш собеседник еще раз подчеркнул, что все памятники, независимо от того, каким народам и религиям они принадлежат, в Азербайджане восстанавливаются и охраняются государством. Так что сохранившемуся после тридцати лет армянского вандализма историческому наследию на освобожденных территориях Азербайджана ничего не угрожает.

P.S. Достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Такое решение было принято во время встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.