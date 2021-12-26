Публикация Day.Az помогла защитить уникальный памятник в Агдаме

Автор: Лейла Таривердиева

Некоторое время назад мы опубликовали интервью руководителя Карабахской неолит-энеолитической экспедиции Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Хагани Алмамедовым. Известный археолог рассказал о новых находках, а также о ситуации на уникальном памятнике времен неолита Исмаилбейтепе в Агдамском районе.

Раскопки на территории древнего поселения начались в 2012 году. Как говорит Хагани Алмамедов, по своему уникальному архитектурному строению и обнаруженным артефактам Исмаилбейтепе является новшеством для Кавказского неолита. Своей строительной архитектурой он отличается от синхронных памятников Кавказа. С целью определения датировки памятника образцы были отправлены на анализ в Израиль и в Германию. Полученные результаты анализов С14 позволяют говорить о существовании поселения во II-III четверти VI тыс. до н.э. То есть памятнику 8 тысяч лет!

"К сожалению, охрана памятника оставляет желать лучшего. Памятник стремительно разрушается из-за антропогенных воздействий, а его территория превращается в свалку. Несмотря на неоднократные обращения в центральные и местные органы власти, ситуация не изменилась. Обеспечить защиту Исмаилбейтепе и других ценных памятников, которые являются генетическим паспортом нашего народа, - это долг каждого гражданина!" - сказал в беседе с Day.Az глава карабахской экспедиции.

Археолог предоставил фотографии, демонстрирующие, во что превращено ставшее бесхозным после завершения сезона раскопок место уникального памятникам.

Буквально через день после публикации материала пришла хорошая новость - территория археологического памятника расчищена и взята под контроль. И теперь ситуация выглядит так:

Это фото прислал начальник Гянджинского регионального Управления государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Гасан Мирзоев.

По словам главы ведомства, проблема в том, что по окончанию раскопок на кургане Исмаилбейтепе не была проведена должным образом консервация. В результате чего некоторые недальновидные и непросвещенные местные жители стали сбрасывать туда мусор. Кроме того, отсутствие должной консервации делает памятник беззащитным перед внешними воздействиями, такими как дождь, снег, солнце и так далее.

"И если первую проблему, с мусором нам удалось решить с помощью мероприятий по очистке, а так же путем просвещения местного населения и привлечения местных органов административной власти, то проблему с воздействием внешних природных факторов можно решить, лишь произведя должным образом консервацию памятника, что, к сожалению, не было сделано сразу после раскопок и проведения научных исследований", - сказал Мирзоев.

Госслужба по охране памятников уже взяла вопрос под свой контроль и в данный момент занимается его решением.

Отметим, что в ведении Гянджинского регионального Управления государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры находятся 20 районов и городов республики, в том числе Агдамский, Тертерский, Кяльбаджарский, Лачинский и Ходжалинский.

Как осуществляется процесс охраны памятников на столь обширном и местами подвергшемся разрушениям пространстве? Отвечая на этот вопрос, Гасан Мирзоев отметил, что сотрудники структуры периодически осуществляют мониторинг памятников, проводят фото и видеосъемку, составляют соответствующие отчеты. Если на охраняемом объекте выявляются случаи вредительства, вандализма и т.д., то в этом случае ведомство, первую очередь обращается к местной администрации и в органы охраны правопорядка. Все факты в обязательном порядке документируются. В более серьезных случаях, после того, как проведено первичное расследование, составляется акт и оповещаются более высокие инстанции.

"Каждый памятник истории и культуры поставлен на учет Указом Кабинета Министров N132 от 2 августа 2001-го года. Каждому памятнику присвоен инвентарный номер. Если находим что-то новое, то данный памятник включается в список нововыявленных. Должен сказать, что основные проблемы в нашей работе создают горный ландшафт, суровый климат и большие расстояния, из-за чего задача по охране памятников культурно-исторического наследия усложняется, особенно в высокогорных районах. Но мы стараемся, потому что все меры по охране культурного и исторического наследная Азербайджана в конечном итоге направлены на то, чтобы передать это наследие будущим поколениям.

На освобожденных территориях мы также проводим мониторинги по выявлению и охране памятников. В настоящее время проводится оценка состояния памятников и нанесенного за период оккупации ущерба. Стоит особо отметить, что многие памятники, относящиеся к культурно-историческому наследию азербайджанского народа, в период армянской оккупации подверглись вандализму и попыткам фальсификации. К примеру, в мечетях держали скот и свиней, на объектах духовного наследия нашего народа устраивались поджоги. Вандализму подвергались не только мечети, но и церкви. Все это должно быть донесено до мирового сообщества. И мы работаем в этом направлении", - сказал Гасан Мирзоев.