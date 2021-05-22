Азербайджан сломал игру Еревану

В июне в Баку прибудет миссия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции центра Низами Гянджеви 20 мая Президент Ильхам Алиев.

"Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце. И мы хотим, чтобы они увидели, что армяне сделали с нашим культурным наследием", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Эту миссию в Азербайджане ждали почти тридцать лет.

За годы армянской оккупации Баку неоднократно пытался привлечь внимание ЮНЕСКО к угрозе, нависшей над культурным и историческим наследием азербайджанского народа, которое все это время методично и целенаправленно уничтожалось. К сожалению, организация не отреагировала должным образом, и последствия невнимания международного сообщества были очень плачевными. За годы оккупации армянами были разрушены около 70 мечетей, 44 албанских и православных храмов, 473 исторических памятника, включая дворцы, крепости и музеи, в Армению были незаконно вывезены 40 тысяч ценных музейных экспонатов. В одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 памятников истории и культуры. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, были уничтожены или вывезены в Армению редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панахали хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Юхары и Ашагы Говхарага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля.

Как говорится в заявлении, распространенным министерством иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с Международным днем памятников и исторических мест, принадлежащие Азербайджану культурные и религиозные ценности были разграблены, осквернены и незаконно вывезены в Армению. На деоккупированных территориях были уничтожены 22 музея и филиалов музеев, в которых хранилось более 100 000 образцов культуры. Для Азербайджана является приоритетным вопросом обеспечение оценки независимой миссией огромного ущерба, причиненного культурному наследию страны, отмечает МИД.

На сегодня установлен факт разрушения 400 из 3000 остававшихся в зоне оккупации объектов культурно-исторического наследия. Процесс оценки идет медленными темпами из-за тотального минирования армянами захваченных территорий в период оккупации и при отступлении. В том, что количество выявленных фактов разрушений будет расти, нет сомнений. Следы чудовищного вандализма в Карабахе - на каждом шагу. Побывавшие в освобожденных районах зарубежные эксперты и журналисты признавались потом, что ожидали увидеть что угодно, но только не такие разрушения.

Азербайджан обращался в ЮНЕСКО по поводу организации миссии неоднократно. Но она не была организована. Как было заявлено азербайджанской стороне, ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и не хочет вмешиваться в политические вопросы. К сожалению, никто не помог Азербайджану спасти свое наследие, оказавшееся в руках варваров. Но Баку постарается добиться, чтобы факты нарушения Арменией всех существующих в этой области международных конвенций были зафиксированы. Этих фактов тысячи.

После 44-дневной войны Баку направил министерствам культуры 150 стан мира и ряду международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, обращения в связи с актами вандализма, совершенными армянской стороной в отношении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях. Речь шла также об уроне, нанесенном оккупационными силами культурному и историческому наследию в период 44-дневной войны, в частности при ракетных атаках на мирные азербайджанские города. ЮНЕСКО также были адресованы отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

Своими действиями армянская сторона грубо нарушила международное гуманитарное право, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие, как Гаагская конвенция 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции 1970 года. К сожалению, страна-агрессор не понесла за это никакой ответственности. ЮНЕСКО не проявила должной принципиальности и решительности в данном вопросе, даже ни разу не выступила с заявлением в адрес Еревана. Зато, когда после окончания войны Армения забросала жалобами о якобы разрушении Азербайджаном "армянского", а по другим версиям "христианского" наследия на освобожденных территориях, реакция организации не заставила себя ждать.

Несколько месяцев на Баку шло массированное давление с участием деятелей культуры и политиков западных стран, и ЮНЕСКО, к сожалению, в этой кампании была достаточно активна. Организация практически сразу выразила желание немедленно направить миссию в освобожденные районы и выяснить, как поживает "армянское" наследие в руках азербайджанцев. Но тут уж всегда вежливый и дипломатичный Азербайджан не выдержал и высказал по этому поводу структуре, с которой давно и плодотворно сотрудничает, все, что думает. Более того, ЮНЕСКО было адресовано обращение с призывом направить официальный запрос правительству Армении с целью предоставления подробного отчета о текущем состоянии культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу в Армении. Организацию также призвали направить в Армению экспертную группу для оценки текущего состояния многовекового культурного и исторического наследия азербайджанского народа. Это был очень правильный и сильный ход, хоть и сделанный не на официальном уровне. Кому надо, те услышали. И процесс пошел.

Принципиальная позиция, которую занял Азербайджан, принесло результаты, сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, руководство ЮНЕСКО поняло, что если организация пойдет на поводу у армян и их лоббистов во Франции, то лишится влияния по тем проблемам, которые касаются культурного наследия в Карабахе.

"Хотя все годы оккупации Карабаха армяне систематически разрушали культурное и историческое наследия азербайджанцев, ЮНЕСКО под различными предлогами уклонялось от того, чтобы ознакомиться с ситуацией и занять позицию. Это объяснялось тем, что организация, дескать, не вмешивается в политику.

Но теперь обойти тему армянского вандализма не получится. Прежде чем обеспокоиться мнимым "армянским наследием", миссия ЮНЕСКО должна будет посетить освобожденные районы и увидеть, в каком состоянии они находятся. Сегодня наши районы, побывавшие под армянской оккупацией, полностью разрушены, от городов, сел, предприятий, памятников остались одни развалины. Сотни памятников культуры и истории азербайджанского народа, в том числе несколько имеющих мировое значение, уничтожены. Варварское отношение армянских оккупантов к культурному наследию азербайджанцев налицо, и сделать вид, что ничего особенного не произошло, продвигать предложения, связанные исключительно со считающимися армянами своими церковными строениями, не удастся", - резюмировал Расим Мусабеков.

Отметим, что Азербайджан и ЮНЕСКО действительно давние и хорошие партнеры. Наша страна не раз участвовала финансово и практически в проектах и программах ЮНЕСКО. Надеемся, что организация выполнит свою функцию по фиксированию фактов армянского вандализма и защите культурно-исторического наследия азербайджанского народа непредвзято, объективно и на высоком уровне, и прежнее недопонимание серьезности вопроса останется в памяти как недоразумение.

Лейла Таривердиева