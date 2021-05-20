https://news.day.az/politics/1344497.html Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце
Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
"И мы хотим, чтобы они увидели, что армяне сделали с нашим культурным наследием", - сказал глава государства.
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