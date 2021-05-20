https://news.day.az/politics/1344405.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в обсуждениях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев принимает участие в обсуждениях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20 мая проходят обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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