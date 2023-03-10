Баку предложил армянам Карабаха жить по модели азербайджанского мультикультурализма. Глупо отказываться

Выступая с речью на открытии Х Глобального Бакинского форума, Президент Ильхам Алиев заявил: "Что касается армянского меньшинства в Азербайджане, то Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной. Права меньшинств в Азербайджане защищены нашей Конституцией. Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан - страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации".

Прокомментировать это послание Президента мы попросили главу Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберта Мобили.

По его словам, глава государства затронул очень серьезный вопрос. Азербайджан это действительно многонациональное и многоконфессиональное государство. Здесь в мире и взаимопонимании живут люди разных национальностей и разного вероисповедания. В мире этот феномен известен как азербайджанский мультикультурализм. Причем, эта модель существует на нашей земле испокон веков, подчеркнул Мобили. В мультикультуральной модели страны представлен и один из древних этносов Азербайджана - албано-удины, носители той самой древней албанской культуры, албанского христианства, отметил он.

"Живя бок о бок с мусульманами, христиане никогда не испытывали в Азербайджане никакого давления, притеснения или дискриминации. Наша община является примером того, что армянскому меньшинству не только возможно, но и нужно интегрироваться в азербайджанское общество. Где еще в мире встретить такое, чтобы в мусульманской стране во время войны реставрировали христианскую церковь? А здесь это было - реставрация албанской церкви Святой Девы Марии продолжалась, несмотря на идущую войну, и была завершена в ноябре 2020 года, еще до Победы. Забота мусульманского государства об албанском христианском наследии - это реалии Азербайджана. Этот факт я бы назвал посланием миру о том, что азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма реально работает. Мы, албано-удины, как и православные граждане, как и католики, являемся доказательством того, что христиане в Азербайджане живут в одном обществе с мусульманами в атмосфере толерантности и полного взаимопонимания. У христиан в Азербайджане никаких проблем не было и нет, и все якобы "опасения" армянской стороной искусственны", - сказал Роберт Мобили.

По словам главы общины, Президент Ильхам Алиев совершенно прав - жизнь армянской общины Карабахского региона в случае интеграции в азербайджанское общество станет намного лучше, чем она была в период мнимой "независимости", а точнее - оккупации Арменией азербайджанских территорий. Представители албанской общины, отметил наш собеседник, более двадцати раз посещали освобожденные территории, и он видел, каким был уровень жизни армян в годы оккупации в Ходжавендском районе, в Гадруте. Картина была серой и унылой. По мнению Мобили, это происходило не только от скудных возможностей, но и по ряду других причин. Армяне, живущие на оккупированных территориях, понимали, что рано или поздно Азербайджан освободит свои земли. Кроме того, эти люди жили в страхе перед сепаратистскими "властями" и вооруженными бандами, которые хозяйничали в зоне оккупации.

"Заявление Президента Азербайджана - это серьезный меседж жителям Карабаха армянской национальности о совместном проживании. Понятно, что для того, чтобы полностью наладились отношения после тридцати лет армянской оккупации, этнических чисток и вандализма со стороны армян, необходимо время. Как сказал на форуме Президент Ильхам Алиев, народ Азербайджана имеет моральное право требовать мести, но Азербайджан уже отомстил на поле боя. Да, такие раны не заживают быстро. Армяне должны понимать, что у них только два выхода - либо интеграция, либо переезд в Армению. Во втором случае их ничего хорошего не ждет. В первом же варианте они получают возможность стать частью модели азербайджанского мультикультурализма, модели апробированной не только в пространстве, но и во времени. Армяне и азербайджанцы до карабахского конфликта мирно жили, так же мирно две общины живут на территориях других стран. Так что велосипед изобретать не придется. Если местную армянскую общину удастся освободить от влияния сепаратистских сил, уверен, с ней получится найти общий язык.

Сколько можно находиться в конфронтации? На азербайджанской земле есть место всем народам, но только если армяне сами готовы жить по законам Азербайджана и если перестанут претендовать на его земли. Территориальная целостность это нерушимый принцип", - сказал Роберт Мобили.

Лейла Таривердиева