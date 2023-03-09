https://news.day.az/officialchronicle/1544868.html Президент Ильхам Алиев: Интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций
Президент Ильхам Алиев: Интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций
Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
Глава государства отметил, что это - отражение очень продуманной и продуктивной деятельности сопредседателей и всего совета Международного центра Низами Гяджеви. Он подчеркнул, что в форуме участвуют более 350 участников из более чем 60 стран.
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