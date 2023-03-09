Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия X Глобального Бакинского форума

9 марта под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", организованный Международным центром Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия форума принимает участие Президент Ильхам Алиев.

Сначала было сделано фото на память.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, объявивший X Глобальный Бакинский форум открытым, предоставил слово главе государства.

На церемонии открытия выступил Президент Ильхам Алиев.

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Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, исследующим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно в результате этого интерес к мероприятиям, организуемым центром, с каждым годом возрастает.

Нынешний Глобальный Бакинский форум, посвященный теме "Мир сегодня: вызовы и надежды", собрал представителей многих стран, а также авторитетных международных организаций. Так, в форуме принимают участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, установления устойчивости в разделенном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты, мегаугрозы, сотрясающие мир, в том числе вопросы климатической, ядерной и продовольственной безопасности, состоится обмен мнениями о предстоящей работе в постпандемийный период. В числе основных тем обсуждения - предотвращение миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся мнениями о будущем Европы, рассмотрят источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

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