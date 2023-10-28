Франция опустилась до Армении – Ереван теперь решает за Париж?

Автор: Лейла Таривердиева

До недавних времен было так: одним все можно, другим ничего нельзя, одни всегда правы, другие всегда виноваты, одни неподсудны по умолчанию, другие постоянно в центре критики. Это правило поломал Азербайджан и сразу оказался под перекрестным огнем. Баку посмел делать самостоятельные шаги, не советуясь со "старшими", да еще позволил себе этих "старших" критиковать. Такого в истории еще не было. Обычно более маленькие и слабые страны стараются не сердить более крупные и сильные, как правило, присоединяются к свите и только тогда подают голоса из-за спины сюзерена и с его разрешения.

Да, мы опять про море - про Францию. Эта страна не удостоилась бы чести так часто фигурировать в азербайджанских медиа, если бы сама не проявляла повышенного и нездорового внимания к нашей стране. Накануне в Армении нарисовалась министр культуры Франции Рима Абдул-Малик, обещала поддержку и удовлетворение маленьких армянских капризов. Как министр культуры, мадам Абдул-Малик сосредоточилась на "культурном наследии арцаха". То есть на якобы армянских памятниках истории и культуры, находящихся на освобожденных территориях Азербайджана. Министр заверила, что будет поднимать вопрос сохранения и защиты "историко-культурного наследия" армян в Карабахе на всех возможных международных площадках. "Мы должны, не жалея сил, сделать все возможное, чтобы к данному вопросу было должное внимание", - заявила она.

Интересный нюанс - некая компания "Алиф" (от названия первой буквы арабского алфавита), занимающаяся защитой и сохранением историко-культурного наследия, подготовила спутниковые снимки якобы армянских памятников в Карабахе, по которым будут сверять, как эти памятники изменились и на месте ли они вообще. Похоже, Париж думает давить на Баку своим толстым фотоальбомом.

Армяне утверждают, что на небольшом пространстве, где проживало армянское меньшинство, расположено аж 5 тысяч их памятников и 30 музеев. Тут важно уточнить, что понимает армянская сторона под культурным наследием. Не будем сейчас углубляться в то, почему никакого исторического наследия армян на территориях Азербайджана по определению быть не может. Куда интереснее то, что именно сами армяне подразумевают под своим якобы наследием. Например, месяц назад все армянские медиа со слезами писали об "уничтожении армянского культурного наследия" в Гадруте. Было выставлено "обличительное" видео и приложен гневный текст о том, что в одном из сел снесен памятник армянским оккупантам. То есть хачкары и памятник, поставленные в память о мерзавцах, проливавших кровь азербайджанского народа, причислены к "культурному наследию". Что ж, такого "наследия" на освобожденных территориях действительно наберется несколько тысяч, но армянам не стоит надеяться на их сохранение, несмотря на ширину французской спины. Что касается реально древних церквей и монастырей, то в настоящее время эти переиначенные албанские храмы находятся под охраной азербайджанской полиции. Во избежание провокаций. Причем, провокаций со стороны самих же армян.

Министр культуры Франции дала армянам много обещаний. В Ереван она прибыла в сопровождении десанта лоббисток из Национального собрания - депутата Анн Женете и главы группы дружбы Франция-Армения Анн-Лауренс Петель. Крашеные блондинки на видео, выставленном в соцсети Х, радостно улыбаются, позируя в салоне самолета. Они, как сообщается в твите, летят защищать наследие армян, которое в опасности. Ну, и заодно развивать сотрудничество. Вторая задача не случайно поставлена на вторую строку. Главная цель поездки - выработать план действий против Азербайджана, обсудить, как вовлечь в кампанию ЮНЕСКО и в какие моменты армянам следует громче плакать, чтобы произвести большее впечатление.

Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже, и министру культуры не пришлось далеко ходить, чтобы обратиться к организации с призывом добиваться от Баку разрешения на посещение освобожденных районов с целью фиксирования "армянского наследия". Министерству культуры Франции просто необходимо знать месторасположение "древних" хачкаров, которые изготовлялись в период оккупации в самом Карабахе. Не устаем поражаться тому, насколько дела армян захватили внимание Парижа. После 44-дневной войны французская сторона так же пыталась закинуть в Азербайджан мониторинговую миссию ЮНЕСКО, но Азербайджан все испортил, поставив условием организацию параллельной миссии для мониторинга состояния азербайджанского наследия в Армении. Само собой разумеется, такая миссия состояться не могла. Втягивая ЮНЕСКО в провокации сейчас, мадам Абдул-Малик должна понимать, что это безнадежная затея. Недавно Община Западного Азербайджана после неоднократных обращений к ЮНЕСКО с просьбой помочь в сохранении азербайджанского наследия в Армении, наконец, получила ответ. В письме, подписанном руководящим лицом организации, подчеркивалось, что поднятый Общиной вопрос о состоянии азербайджанского культурного наследия на территории Армении напрямую связан с мандатом ЮНЕСКО и что организация активно занимается этим вопросом с использованием соответствующих механизмов в этой области. Что-нибудь поняли? Очень витиеватый ответ, но кое-что ясно: организация не может провести мониторинг на территории Армении без ее согласия. А Ереван согласия не дает и не даст, потому что ему нечего предъявить. Вопросы есть?

Франция всегда поддерживала Армению и то, что происходит сегодня, не новость. Но прежде она как-то пыталась вуалировать свое поведение, а теперь действует слишком уж демонстративно. Что-то в этом есть неестественное и наигранное. Возможно, дело в том, что внешнеполитическим курсом Парижа теперь управляют из Еревана. Подозрения на этот счет возникли еще тогда, когда французский Сенат единогласно проголосовал за признание сепаратистского образования в Карабахе. Такое единодушие выглядит очень странно для страны, в которой только один из тысячи сумеет отыскать на карте Армению и Азербайджан. Теперь целая толпа лоббистов прилетела в Ереван и делает там заявления, в общем-то, позорящие Францию. Хотя не исключаем, что французская сторона это дискредитацией не считает и просто делает то, к чему привыкла.

Образ Франции, сформированный у большинства по старым французским комедиям, далеко не так мил, романтичен, благороден и трогателен, как рисует воображение. О, Франция, это Аден Делон, Луи де Фюнес, круассаны, яйца пашот и стандарт 90х60х90. Цивилизованность и высокая культура, выпирающая из всех щелей и помноженная на высоту идеалов и первородство "свободы-равенства-братства". Знакомство с этой страной по прекрасно отдублированным и подсокращенным в советское время кинофильмам не отражало, конечно, реальной картины.

Между тем, Франция никогда не отличалась белизной и пушистостью. Не будем уходить далеко в историю. О том, что сотворили французы в Алжире, написано и сказано много. Собран огромный объем фактического материала, но президент Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за период колонизации. А если точнее - за геноцид 10 миллионов алжирцев. 10 миллионов! Не лучше французы обошлись с Гвинеей, своей бывшей колонией, пожелавшей стать полностью независимой и не платить так называемый "колониальный налог". В 1958 году французы, уходя, уничтожили все школы, больницы, детские сады, сожгли книги и запасы медикаментов, забили весь скот, отравили плодородные земли, разрушили магазины, вывезли из Гвинеи все, что можно было вывезти, а остальное уничтожили. Объяснили это варварство в Париже тем, что все это создали французы и потому имели право уничтожить. То, что за эти школы и лекарства Франция многие годы эксплуатировала земли и народ Гвинеи и еще очень много осталась последней должна, в расчет принято не было.

И так далее. На счету Франции очень много преступлений против человечности, за которые она не ответила и, что еще важнее, никто никогда с нее ответа и не спрашивал. За исключением лишь самих пострадавших, которых не слышит "цивилизованный мир". Только Азербайджан посмел сказать королю, что он голый, и за это навлек на себя цунами.

Президент Франции разве что не ползает перед диаспорой. Впечатление, что он забросил все дела собственной страны и занимается только хотелками армянства. Это, вероятно, единственная аудитория, где его готовы выслушать. Хотя откуда нам знать - может, и на армянских собирушках его забрасывают яйцами. В любом случае, армяно-французский тандем склеен прочно интересами. Армения очень рассчитывает на Париж в своих играх против Азербайджана, а Франция надеется по армянскому мосту перебраться на Южный Кавказ. Единственный, кто мешает исполнению мечты Парижа, это Баку, и французская сторона все более и более открыто демонстрирует свое бешенство по поводу неспособности устранить это препятствие.

"Что касается активности Франции, то она всего лишь делает вид, что является великой державой. Президент этой страны даже у себя в Париже не может навести порядок и разобраться с погромами. Что он может сделать на Южном Кавказе? Ничего", - сказал как-то одиозный армянофил (в прошлом) Модест Колеров.

Никогда не думали, что скажем это, но Колеров-то прав.