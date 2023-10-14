Французский "реалполитик" ставит Армению в зависимое положение

Автор: Эмин Севдималиев

После событий 19 сентября ситуация на Кавказе значительно изменилась. Во многом, благодаря тому, что Азербайджану удалось полностью восстановить суверенитет над территорией, устранив сепаратистов. В идеальном мире такое развитие событий было бы встречено со вздохами облегчения, однако в реальности Азербайджан столкнулся с сомнительной позицией, в первую очередь, ряда европейских стран. Как всегда, в авангарде антиазербайджанских стран европы шла Франция, которая до сих пор продолжает попытки установить влияние на регион.

По своей сути, подход Франции основан на двух пунктах - увеличение дипломатического давления на Азербайджан и милитаризация Армении. И если первое нас не удивляет, то второй пункт стал весьма неожиданным. Но что движет Францией и каковы ее мотивы?

Начнем анализ с первого пункта. В этом контексте интересными попытки французской дипломатии "протолкнуть" принятие документов через Совбез ООН, которые были бы выгодны Армении. Однако, такой подход является контрпродуктивным, если рассматривать деятельность Франции в качестве посредника, которым считает себя Париж. Несколько факторов обуславливают дискредитацию французского "посредничества". Во-первых, основным критерием для успешного посредничества является непредвзятость потенциального партнера. Вторым важным пунктом является способность влиять на все конфликтующие стороны. Третьим важным аспектом успешного посредничества является помощь в принятии решений выгодных конфликтующим сторонам, так как это позволит предотвратить повторные вспышки в будущем.

Учитывая то, какую позицию демонстрирует Франция и ключевые лица, принимающие решения, возникает вопрос - скольким из вышеуказанных пунктов соответствует поведение Парижа? Из предыдущего абзаца видно, что Франция не является беспристрастной стороной, в силу манипуляций совбезом ООН. Это означает, что Париж не соответствует первому критерию. В силу того, что страна не является беспристрастным переговорщиком, она теряет возможность влиять на Азербайджан, так как теряет доверие Баку. А отсутствие доверия делает невозможным поиск взаимовыгодных решений. Таким образом, Франция также не соответствует второму и третьему критерию.

С точки зрения дипломатии, Париж является сомнительным переговорщиком в силу не соответствия этим трем критериям. Но есть еще одна проблема, которая выбивают Францию из числа потенциальных переговорщиков. Эта проблема - поставка вооружений Армении. Очевидно, что военное сотрудничество Франции с одной из сторон, в данном случае Арменией, и поставки военной продукции отрицательно коррелируют с попытками установления мира.

Французский "реалполитик" - опасность для Армении

В Армении верят в то, что Франция является надежным другом и партнером Еревана. Это верно, но только отчасти. Париж заинтересован в укреплении отношений с этой страной Южного Кавказа до того момента, пока это служит геополитическим интересам Франции. Такова природа международных отношений, где каждая страна заботится лишь о продвижении своих интересов. А главным интересом Франции является укрепление своих позиций на Южно-Кавказском регионе, точкой доступа в который является Армения в силу сложного внутриполитического климата и геополитической неопределенности в отношениях Еревана и крупных стран, прилегающих к региону. Для Франции важно установить свое присутствие в регионе, так как за последний годы французские интересы в других регионах потерпели серьезный ущерб.

Вторая причина по которой французские политики идут на такие шаги связана с личными интересами. Понимая, что после ликвидации незаконного сепаратистского формирования в Карабахе между армянской диаспорой и правительством Армении возник раскол, в силу фундаментального различия в интересах и позициях сторон, французские политики пользуются фрагментацией для получения персональных привилегий. Не секрет, что армянское лобби обладает весьма прочными позициями во Франции и по этой причине имеет возможности для влияния на внешнюю политику Парижа. Это, отчасти, объясняет, почему Франция идет на сомнительные шаги, которые ведут к большему антагонизму между Азербайджаном и Арменией.

В пользу аргумента о том, что Париж не особо желает установления мира между Баку и Ереваном говорит и то, что действия Франции не вписываются в ее философию сосуществования с соседями. Созависимость друг от друга является ключевым элементом политической философии современной Европы в эпоху, которая началась после окончания Второй мировой войны. В сегодняшней Европе условным французам намного покупать условно немецкую технику, и продавать свои технологии, чем пытаться захватить Германию. Философия созависимости на европейском континенте позволила создать ЕС и добиться впечатляющего экономического роста, при минимальных ассигнированиях на нужды армии.

Казалось бы, учитывая успешный опыт существующей модели, было бы логичным предположить, что Франция стала бы продвигать такой подход на Южном Кавказе. Франция не стремится содействовать установлению торговых, экономических или транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, так как установление мира между двумя южно-кавказскими странами уменьшит зависимость Армении от Франции, что негативно отразится на возможности Парижа "проникнуть" на Южный Кавказ. Таким образом становится видно, что Франция не оперирует на принципах либерального мира, сторонником которого она себя позиционирует. Действия Парижа являются отличным примером "реалполитик" и преследуют строго свои интересы без оглядки на то что необходимо Армении.

На аргумент о применении "реалполитик" становится более убедительным, если посмотреть на факт предоставления Францией военной помощи Армении, которая является символической и ставит Ереван в зависимое положение.

Символической эта помощь является в силу нескольких причин. Во-первых, предоставление Армении военной помощи со стороны Франции является "каплей" в сравнении с "морем потребностей" армянской армии. Вторая причина связана с тем, что Франция, конечно же, не станет предоставлять свои передовые разработки, в силу определенных рисков, связанных с возможным шпионажем со стороны других союзников Армении. Также не стоит забывать, что Армения не способна оплатить передовые западные технологии, что ставит под сомнение вероятность их поставки, и последующего обслуживания. Также вызывает вопросы потенциальная длительность такого союза, так как нет гарантии того, что завтра Армения не передумает и не решит сблизиться с какой-либо другой страной, в числе которых может быть и Иран и Россия. Все это указывает на то, что военное сотрудничество с Арменией несет определенные тактические и стратегические риски для Франции, что и обуславливает ограниченность партнерства между странами.

С другой стороны, предоставление военной помощи Армении увеличит степень зависимости Еревана от Парижа еще больше. Техника, которую предоставит Франция Армении, сделает Ереван более зависимым с точки зрения логистики, дальнейших поставок и возможного применения. Не секрет, что европейская и американская техника поставляется с большим количеством условий о том где, как и в каких условиях она может быть применена. Учитывая переменчивую натуру внешней политики, нет гарантии в том, что теплые отношения Еревана и Парижа будут оставаться таковыми и в будущем. Ярким примером такой возможности является динамика развития отношений Армении и России, стран которые долгое время были союзниками, но в последнее время, из-за странной позиции Еревана, отношения между ними значительно ухудшились.

Таким образом, возникает сценарий при котором Армении придется выбирать свой политический курс в будущем более осторожно. Другими словами, Ереван может потерять часть своего суверенитета во внешнеполитических вопросах из-за риска остаться без военного сотрудничества с Францией. Учитывая то, что Франции безразлична судьба мира на Южном Кавказе и Париж заинтересован в сохранении антагонизма на Южном Кавказе, в связи со своими геополитическими амбициями, Ереван надолго станет зависимым от Парижа.