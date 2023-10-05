Армянская диаспора бросила вызов Пашиняну

Автор: Эмин Севдималиев

Ситуация в Армении является очень сложной и указывает на глубокий социально-политический кризис, который переживает страна. Причин для этого очень много, но в конечном счете все упирается в вопрос отношений с Азербайджаном или, если быть более точным, отношения к Азербайджану.

После того как Баку завершил локальные антитеррористические меры в Карабахе, мы стали свидетелями акций протеста в Ереване, главной целью которых заявлено свержение действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Несмотря на то, что освещение акций протеста стало одной из важных тем, которую освещают журналисты уже несколько дней, не было детального анализа причин начала демонстраций.

Забегая вперед отметим, что рассматривать протесты в Армении строго как внутриполитическую проблему страны было бы, мягко говоря, недальновидно, в силу основополагающих причин, которые послужили метафорическим "спусковым механизмом".

Сложная ситуация Пашиняна

Поводом и причиной для акций протеста стало то, что Азербайджан сумел полностью восстановить свой суверенитет над Карабахом. Конечно же, в самой Армении это называли другими терминами и обвинили премьер-министра в предательстве. И терминология протестующих важна, для того чтобы понять взгляд, который имеется в Ереване. Пашиняна называют "предателем" и обвиняют в "сдаче" Карабаха.

Эта информация показывает нам, что часть армянского общества продолжает придерживаться радикального взгляда на будущее отношений с Азербайджаном и продолжает придерживаться позиции максимализма. С точки зрения этих людей, Пашинян действительно предатель, так как если вспомнить прошлые высказывания и действия главы армянского правительства, можно заметить, что изначально он не был настроен на выстраивание конструктивных отношения с Азербайджаном. Провокационная позиция армянского премьера о Карабахе, анонсирование "новой войны за новые земли", как и прочие шаги, иллюстрируют то, что Пашинян не рассматривал вопрос мирного урегулирования до начала Второй Карабахской войны. После поражения в 44-дневной войне баланс сил между Азербайджаном и Арменией значительно изменился, что привело к волнениям в стране. Затем последовали локальные антитеррористические меры, которые привели к полному восстановлению суверенитета Азербайджана над Карабахом.

Таким образом, полное восстановление суверенитета Азербайджана стало ключевым вопросом, который привел к протестам в Ереване. С помощью протестов демонстранты выражают свое неудовлетворение политикой "предательства", как они весьма красноречиво назвали ее. Таким образом, было бы наивно полагать, что в Армении не осталось радикально настроенных кругов. До сих пор в Армении существуют силы заинтересованные в том, чтобы вражда между Арменией и Азербайджаном продолжилась. И это необходимо учитывать.

Но также необходимо понимать, что изменения ситуации в регионе, баланс сил и структурные трансформации стали причиной трансформации поведения Пашиняна. Армянский премьер осознал слабость своей позиции и по этому не стал пытаться изменить исход последних событий в Карабахе.

Раскол между диаспорой и Пашиняном

За многие месяцы анализа ситуации в Карабахе становится очевидно, что ситуация значительно ухудшается, с точки зрения Армении. Но в контексте позиции Еревана, хотелось бы очертить границы анализа и подчеркнуть ключевой подход, который показывает с какой сложной ситуацией пришлось столкнуться Азербайджану. Ключевой элемент, который показывает сложность ситуации, в целом, остался неизменным. Речь идет о фрагментации позиций и интересов среди армян. Важно понимать, что в контексте отношений с Азербайджаном нет единой Армении, позиции и интересы различных центров весьма фрагментированы.

Изначально можно выделить три элемента, государство Армения, сепаратистов и армянскую диаспору, у каждой из которых были мотивы для предотвращения сближения позиций Азербайджана и Армении. После последних событий в Карабахе сепаратизм в Азербайджане был ликвидирован, что привело к значительном переменам среди армянской диаспоры и политического руководства в Армении.

Перемены эти были ожидаемы, так как с ликвидацией сепаратизма, система выстроенная между тремя вышеуказанными звеньями (диаспора, сепаратисты и государство) потеряла баланс. В течении почти трех десятилетий такая система работала в силу присутствия фактора сепаратизма в Азербайджане, который сближал позиции государства Армении и диаспоры. Ведь если посмотреть критически, Армения, как государство, имела причины для нормализации отношений на Южном Кавказе, хоть и не пошла на такой шаг. Это происходило в силу влияния позиций сепаратистов и диаспоры, так как обе стороны были заинтересованы в продлении напряженности с Азербайджаном.

С нарушением устоявшейся системы появились и признаки серьезного раскола между диаспорой и премьер-министром Николом Пашиняном. Ярким примером, иллюстрирующим раскол, является призыв Армянского Национального Комитета Америки (ANCA) к телохранителям Пашиняна. Многие армяне расценили его комментарии как призыв к физическому устранению Пашиняна и реакция армян к этому призыву была весьма неоднозначной.

Реакция диаспоры, в каком-то смысле, понятна и предсказуема. С их точки зрения, внешнеполитический подход Никола Пашиняна, ставит под угрозу саму цель существования "транснационального синдиката ненависти", которым является армянская диаспора. В диаспоре беспокоятся о том, что возможный мир с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией подорвет саму цель существования вышеуказанного синдиката. И нейтрализация сепаратистского образования на азербайджанской земле, в значительной мере, усложняет позицию диаспоры, так как сепаратисты больше не влияют на политический курс Армении и создают предпосылки для конфликта интересов между Арменией и диаспорой.

В имеющейся ситуации у Пашиняна есть два сценария действий: пойти по пути умиротворения диаспоры поддерживая напряженные отношения с соседями, в частности с Азербайджаном, или пойти против диаспоры и создать предпосылки для урегулирования на Южном Кавказе.

Диаспора - деструктивный фактор

Таким образом, видно, что армянская диаспора является деструктивным фактором, интересы которой отрицательно коррелируют с интересами Армении. Ключевая причина, которую объясняет такую связь, связана с тем, что продолжение вражеских отношений между Азербайджаном и Арменией имеет низкие риски для диаспоры. В данном контексте возможно выдвинуть аргумент о том, что вражда между Баку и Ереваном полезна для диаспоры, так как она позволяет манипулировать гипернационализмом и увеличивать влияние среди армян, проживающих в самой Армении. Проживающая в развитых западных странах армянская диаспора имеет намного более высокий уровень жизни, в сравнении с жителями Армении, но при этом является более националистической частью армян. Есть несколько причин для этого, однако они будут рассмотрены позже в отдельной статье.

Такой подход существенно ограничивает внешнеполитическую свободу Армении. Ереван все еще находится в плохих отношениях с Россией, а демонстрируемый разворот страны на Запад ставит под угрозу близкое сотрудничество с Ираном. Если добавить к этому то, что из-за диаспоры Армения не сможет урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией, то геополитическое будущее Армении видится тяжелым. В первую очередь из-за того, что Ереван будет испытывать значительные сложности с транспортировкой грузов, что является крупной проблемой, так как это поставит под угрозу экономическое развитие страны.

С этой точки зрения становится очевидны причины, по которым мир с Азербайджаном и Турцией входит в интересы Армении, в отличие от армянской диаспоры. И ее противостояние с государством Армении, которое становится все более очевидным, является интересным развитием событий. Весьма вероятно, что градус противодействия между Арменией и диаспорой будет увеличиваться, при условии сближения позиций Баку и Еревана по вопросам нормализации позиций.