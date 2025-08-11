Назван эффективный способ избежать укусов ос на природе

Для защиты от ос на пикнике нужно положить на отдельную тарелку несколько кусочков разной пищи и поставить на отдалении от общего стола. Это избавит насекомых от необходимости приближаться к людям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию The Conversation рассказала Сейриан Самнер, профессор поведенческой экологии из Университетского колледжа Лондона.

Эксперт предупредила, что осы активны с ранней весны и до поздней осени. При установлении теплой погоды эти насекомые могут чаще нападать на людей, проводящих время на свежем воздухе. Жало осы предназначено для самозащиты, но, в отличие от пчел, они могут использовать его несколько раз подряд.

"При попытке защититься от приближающейся осы многие начинают паниковать и пытаться убежать, однако такие действия ошибочны. Если вы начнете размахивать руками и кричать, то в глазах насекомого вы будете выглядеть как хищник", - рассказала Самнер.

По словам эксперта, лучшим решением будет остаться неподвижным и свести к минимуму выделение углекислого газа. Для этого нужно избегать глубокого дыхания и держать рот закрытым.

Ученая отметила, что на пикники обычно слетаются самки желтых и германских ос (Vespula germanica). Основной задачей насекомых будет поиск пищи для личинок, поэтому для повышения безопасности отдыхающих можно создать для них отдельный "шведский стол". Эксперт рекомендует взять тарелку и положить на нее несколько кусочков от всей пищи, потребляемой людьми. Тогда у насекомых снизится мотивация приближаться к основному застолью.

"Если оса хочет сесть на ветчину или другой белковый продукт, значит, в ее колонии полно голодных личинок. Стремление к сахару обозначает, что колония, скорее всего, находится в "сумеречной" фазе жизни, когда окуклившимся личинкам не требуется питание", - заключила специалист.