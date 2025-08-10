https://news.day.az/officialchronicle/1773235.html Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине Как сообщалось, 10 августа Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине
Как сообщалось, 10 августа Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора стороны, в частности, осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре