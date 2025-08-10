Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине

Как сообщалось, 10 августа Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора стороны, в частности, осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.