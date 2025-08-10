https://news.day.az/world/1773275.html Четыре человека пострадали при землетрясении в Балыкесире Четыре человека пострадали при землетрясении в турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу. "До настоящего времени в результате землетрясения в Балыкесире пострадали четыре человек. Они были размещены в больницу", - сказал он.
