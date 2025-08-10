https://news.day.az/sport/1773259.html Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Всемирных играх Член сборной Азербайджана по тамблингу Тофиг Алиев занял второе место на Всемирных играх в китайском городе Чэнду. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль, набрав 30,500 балла. Первое место занял Кайден Браун из США, а британец Фред Тига завоевал бронзовую медаль.
