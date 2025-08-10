Азербайджан значительно увеличил доход от экспорта сельхозпродукции

В январе-июне текущего года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 402,4 тыс. тонн фруктов и овощей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, доход от экспорта такого объёма продукции составил 415,7 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт фруктов и овощей в количественном выражении вырос на 80,5 тыс. тонн, или на 25%, а в стоимостном - на 81,2 млн долларов, или на 24,3%.

В первой половине 2024 года из Азербайджана было экспортировано 321,9 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму 334,5 млн долларов.

Доля экспорта фруктов и овощей в общем объёме экспорта Азербайджана составила 2,59%, а в структуре ненефтяного сектора - 20,96%.

Отметим, что за январь-июнь этого года Азербайджан провел внешнеторговые операции на сумму 24,4 млрд долларов США. Это на 2,632 млрд долларов, или на 12,1%, больше, чем за тот же период прошлого года. В январе-июне 2024 года объём внешней торговли Азербайджана составлял 21,768 млрд долларов.

На экспорт пришлось 12,878 млрд долларов, на импорт - 11,522 млрд долларов. За год экспорт снизился на 0,2%, тогда как импорт вырос на 29,9%.

В результате положительное сальдо внешней торговли составило 1,356 млрд долларов, что на 2,677 млрд долларов, или в 3 раза, меньше в годовом сравнении.