Пожар в Испании затронул культурное наследие - ВИДЕО
В Испании произошёл пожар в Большой мечети Кордовы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Объект, входящий в список материального наследия ЮНЕСКО, частично повреждён.
