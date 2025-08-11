В Азербайджане наблюдается дождливая и ветреная погода

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых частях страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В некоторых районах прошли ливни.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами достигает 20 м/с в Нефтчале, 19 м / с в Джульфе, до 18 м / с в Баку и на Абшеронском полуострове.