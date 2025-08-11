https://news.day.az/society/1773318.html В Азербайджане наблюдается дождливая и ветреная погода Обнародована фактическая погода в Азербайджане. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых частях страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В некоторых районах прошли ливни. Местами дует северо-западный ветер.
Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра временами достигает 20 м/с в Нефтчале, 19 м / с в Джульфе, до 18 м / с в Баку и на Абшеронском полуострове.
