У побережья Одессы взорвались мины - погибли трое
В Одесской области Украины на закрытых для купания территориях взорвались две мины.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По предварительным данным, погибли три человека - двое мужчин и женщина.
Сообщается, что одна из мин взорвалась в море примерно в 50 метрах от берега.
