https://news.day.az/world/1773243.html

У побережья Одессы взорвались мины - погибли трое

В Одесской области Украины на закрытых для купания территориях взорвались две мины. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По предварительным данным, погибли три человека - двое мужчин и женщина. Сообщается, что одна из мин взорвалась в море примерно в 50 метрах от берега.