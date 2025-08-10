Инвазивный вид устриц угрожает экосистеме Швеции

За последние два десятилетия японская гигантская устрица (Magallana gigas), известная своей острой раковиной, стала одним из самых распространённых моллюсков на западном побережье Швеции.

Как передает Day.Az, сегодня она встречается от Бохуслена до побережья Скании, а в некоторых местах образует плотные колонии. Её острая раковина часто ранит людей. Купающиеся выходят из воды, чувствуя жжение от порезов на ногах.

По словам Маца Линдегарта, профессора морской экологии Гётеборгского университета, устрица, завезённая в Европу и, вероятно, распространившаяся по течениям, удивительно быстро заняла новые территории. Учёные опасаются, что вид проникнет и в Балтийское море, хотя пока таких случаев не зафиксировано.

Специалисты предупреждают, что появление чужеродных видов может привести к непредсказуемым экологическим последствиям, включая распространение болезней и вытеснение местных организмов.