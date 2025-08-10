Microsoft могут засудить

Житель Южной Калифорнии Лоуренс Клейн подал судебный иск против корпорации Microsoft в Верховный суд округа Сан-Диего. Причиной стало предстоящее прекращение поддержки операционной системы Windows 10, запланированное на октябрь текущего года.

Истец утверждает, что решение Microsoft направлено на принуждение клиентов к покупке новых устройств, оптимизированных для работы с программным обеспечением компании в области искусственного интеллекта, в частности с Copilot, который является частью Windows 11.

Клейн, являющийся владельцем двух ноутбуков под управлением Windows 10, не намерен отказываться от их использования. Несмотря на возможность бесплатного обновления до Windows 11, миллионы существующих устройств не соответствуют системным требованиям, прежде всего из-за отсутствия обязательного модуля TPM 2.0. Хотя существуют методы обхода этого требования, их применение лишает устройство официальной поддержки и усложняет получение технической помощи от компании.

Пользователям Windows 10 предложено продлить получение обновлений безопасности на год за плату в $30 при наличии учетной записи Microsoft. При этом обязательное создание учетной записи Microsoft для установки Windows 11 также является одной из причин, по которой часть пользователей Windows 10 откладывает переход на новую версию.

В своем заявлении Клейн требует от суда обязать Microsoft продолжать поддержку Windows 10 без взимания дополнительной платы до тех пор, пока рыночная доля этой ОС не снизится ниже 10% от общего числа устройств на базе Windows.

Удовлетворение исковых требований потенциально может повлечь за собой дополнительные финансовые издержки для Microsoft и замедлить распространение Windows 11. Однако, учитывая, что до завершения официальной поддержки Windows 10 остается всего около двух месяцев, эксперты считают маловероятным своевременное завершение судебного процесса. Кроме того, ожидается, что Microsoft оспорит любое неблагоприятное для нее судебное решение.