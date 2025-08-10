Париж отберет выходные у людей ради €4,2 млрд

Правительство Франции рассчитывает в 2026 году получить в госбюджет €4,2 млрд из-за сокращения праздничных дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра страны Франсуа Байру.

До этого премьер Франции заявил, что в 2026 году в стране вырастут налоги для наиболее обеспеченных граждан для сокращения бюджетного дефицита. Он добавил, что также было озвучено предложение сделать рабочими два праздничных дня: Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. По его словам, отмена данных выходных принесет казне миллиарды евро.

"Доходность этих мер должна составить €4,2 млрд с 2026 года для государственного бюджета", - говорится в письме.