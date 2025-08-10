https://news.day.az/world/1773269.html Подземные толчки ощущались и в Стамбуле - ВИДЕО Подземные толчки, произошедшие в турецкой провинции Балыкесир ощущались и в Стамбуле. Как передает Day.Az, один из жителей записал момент, когда люстра в его доме качалась, а его семья впала в панику. Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции. Видео по теме:
Подземные толчки ощущались и в Стамбуле - ВИДЕО
Подземные толчки, произошедшие в турецкой провинции Балыкесир ощущались и в Стамбуле.
Как передает Day.Az, один из жителей записал момент, когда люстра в его доме качалась, а его семья впала в панику.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
Видео по теме:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре