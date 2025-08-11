Живые мероприятия снижают стресс эффективнее виртуальных, выяснили ученые

Посещение фестивалей, выставок, спортивных матчей, фермерских рынков и гастрономических событий положительно влияет на эмоциональное состояние, в то время как онлайн-развлечения не оказывают такого эффекта. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в International Journal of Tourism Research (IJTR).

Для проведения исследования ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья более 350 жителей Южной Австралии. Анализ показал, что чем чаще люди посещают "живые" мероприятия, тем чаще они испытывают сильные положительные эмоции. Виртуальные события, такие как онлайн-концерты или стримы, были связаны с реакцией удовлетворенности, но не оказывали влияния на другие аспекты повседневного благополучия.

По словам руководителя исследования, профессора Санни Сона, высокий уровень благополучия коррелирует с меньшим риском развития заболеваний, большей продолжительностью жизни и ростом продуктивности.

Доктор Элиза Китчен отмечает, что результаты исследования можно применять на практике: компаниям - включать билеты на мероприятия в программы мотивации сотрудников, университетам - использовать культурные события для снижения стресса студентов, а городам - организовывать бесплатные мероприятия для развития социальной сплоченности.