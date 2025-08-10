Азербайджан превращается в ключевой энергетический и транспортный узел Евразии

То, что случилось 8 августа в Вашингтоне, стало событием, которое меняет политическую и экономическую архитектуру Южного Кавказа. Это не формальный акт и не дипломатическая протокольная формальность. Были приняты решения, которые закрепляют новый баланс сил и создают основу для долгосрочного партнерства между Баку и Вашингтоном. Соединенные Штаты в данном случае выступили не только в роли посредника в достижении мира, но и как инвестор, оператор и гарант функционирования коммуникаций (Зангезурский коридор - ред.), которые имеют стратегическое значение для и для Азербайджана, и для Армении.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя подписанное 8 августа между США и Арменией соглашение о создании "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

Для Азербайджана это соглашение является закреплением одной из ключевых целей национальной политики, к которой страна шла на протяжении десятилетий. Прямое и гарантированное соединение с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении создает надежный транспортный и коммуникационный коридор, полностью исключающий зависимость от транзита через Иран. Этот проект не сводится к строительству одной дороги. Речь идет о комплексной инфраструктуре, которая будет включать железнодорожные пути, автомобильные магистрали, энергетические трубопроводы и системы передачи данных. Весь этот комплекс будет создан при участии американских компаний и с использованием американских технологий, что придает ему дополнительные гарантии безопасности и устойчивости.

Привлечение Соединенных Штатов к реализации коридора усиливает его экономическую жизнеспособность. Инвестиции и техническое сопровождение со стороны Вашингтона обеспечат современный уровень строительства и эксплуатации, а прямое участие американского капитала делает функционирование коридора вопросом, затрагивающим стратегические интересы США. Это значит, что в случае любой попытки блокировки или саботажа проекта реакция будет не только азербайджанской, но и американской, что значительно повышает уровень защиты. Для Баку это превращается в инструмент не только для внутреннего экономического роста, но и для усиления своей роли в международной торговле и энергетической логистике.

На двустороннем уровне соглашение выводит американо-азербайджанские отношения на новый уровень, при котором взаимное сотрудничество перестает быть декларативным и приобретает материальную форму. Ранее участие США в делах Южного Кавказа часто ограничивалось дипломатическими консультациями и программами гуманитарной помощи. Теперь речь идет о прямой вовлеченности в строительство и управление объектом, который будет оказывать влияние на транспортные, энергетические и торговые маршруты в масштабах всего региона. Для Азербайджана это означает не только укрепление собственной безопасности, но и более глубокую интеграцию в западные экономические цепочки.

Региональный баланс сил также претерпевает значительные изменения. Россия, которая долгие годы использовала конфликт между Арменией и Азербайджаном как инструмент политического контроля, оказывается отодвинутой на периферию процесса. Турция, являющаяся главным стратегическим союзником Баку, получает мощного партнера в лице Вашингтона. Это формирует уникальную ситуацию, при которой Азербайджан может опираться одновременно на турецкую и американскую поддержку, что дает ему гибкость в международных переговорах и расширяет поле для дипломатического маневра.

Долгосрочные последствия сегодняшнего решения будут иметь стратегическое измерение. Азербайджан закрепляет плоды своих военных и дипломатических успехов последних лет, превращая их в устойчивый экономический и логистический актив. Соединенные Штаты получают возможность интегрировать Южный Кавказ в систему транспортных коридоров, которые обходят Россию и Иран, что соответствует их глобальной стратегии. Для Баку это шанс стать центральным звеном в новой евразийской инфраструктурной сети, а также укрепить свои позиции на энергетических рынках Европы.

Участие США в управлении коридором создает для Азербайджана уникальный инструмент влияния на европейские энергетические рынки и одновременно превращает страну в один из центральных логистических узлов на линии Азия-Запад. Этот коридор становится не только транспортной артерией, но и энергетическим каналом, через который могут быть проведены новые трубопроводы, способные напрямую снабжать Европу нефтью и газом, минуя территории России и Ирана. Присутствие американского капитала и технологий обеспечивает проекту высокие стандарты строительства, а также долгосрочную защиту со стороны государства, для которого этот маршрут станет частью глобальной инфраструктурной стратегии.

Для Баку это означает, что любые новые энергетические проекты в регионе будут неизбежно учитывать коридор как ключевой элемент логистики. Если раньше поставки азербайджанских энергоресурсов в Европу зависели от ограниченного числа маршрутов, в основном проходящих через Турцию и Черное море, то теперь появляется еще один канал, в котором Азербайджан сохраняет доминирующую роль и получает гарантии со стороны Вашингтона. Это повышает устойчивость поставок и уменьшает уязвимость перед внешними политическими или военными кризисами.

Включение американских компаний в эксплуатацию энергетических маршрутов через коридор придает Баку серьезные рычаги воздействия на европейские энергетические переговоры. США заинтересованы в сокращении зависимости Европы от российских энергоресурсов, и поэтому Вашингтон будет стимулировать расширение мощностей азербайджанских поставок. Для Азербайджана это означает доступ к дополнительным инвестициям, ускоренное развитие энергетической инфраструктуры и выход на новые долгосрочные контракты с европейскими покупателями.

Параллельно с энергетическим направлением коридор может стать площадкой для развития мультимодальной логистики. Через него могут проходить грузовые поезда, автомобильные конвои, линии связи и даже элементы будущих высокоскоростных транспортных систем. Баку получает возможность интегрировать коридор в более широкую сеть международных транспортных маршрутов, связывающих Китай, Центральную Азию, Кавказ, Турцию и далее страны Евросоюза. Это превращает Азербайджан в неотъемлемое звено мировых цепочек поставок, а его столицу - в политический и экономический центр, через который будут проходить ключевые потоки товаров и энергоресурсов.

Стратегическая выгода состоит в том, что Азербайджан сможет использовать коридор не только как источник дохода, но и как инструмент политического влияния. Контроль над маршрутом, который одновременно обслуживает энергетические, транспортные и коммуникационные потребности Европы и Азии, делает Баку важным партнером для любых внешнеполитических игроков, заинтересованных в стабильности поставок. Соединенные Штаты в этом случае становятся не просто гарантом безопасности, а соучастником распределения прибыли и формированием правил доступа к коридору.

Энергетическая архитектура Европы уже несколько лет перестраивается в сторону отказа от российских поставок, однако альтернативы пока были ограничены. Азербайджан в этой ситуации выступает как поставщик, способный не только увеличить объемы, но и предложить стабильный транзит в обход конфликтных зон. Коридор через Нахчыван и Армению, управляемый совместно с США, превращается в узел, где совмещаются нефте- и газотранспортные мощности с современной логистикой. Это резко повышает конкурентоспособность азербайджанских маршрутов на фоне российских трубопроводов, которые теряют поддержку западных рынков.

Вашингтон, инвестируя в инфраструктуру и подключая к проекту американские энергетические компании, фактически интегрирует Азербайджан в свою глобальную стратегию энергетической безопасности. Это значит, что приоритет в европейских энергетических переговорах будет отдаваться маршрутам, в которых участвуют США. Таким образом, Азербайджан получает не только экономические выгоды от увеличения экспорта, но и политическое прикрытие в вопросах транзита, что особенно важно в условиях сложных отношений с некоторыми региональными игроками.

Если коридор начнет работать на полную мощность, объемы российского газа и нефти, направляемые в ЕС, будут замещаться азербайджанскими поставками, усиленными американскими инвестициями и технологиями. При этом сам факт присутствия США в управлении маршрутом станет сигналом для европейских стран, что этот канал будет защищен политически и военным образом. Это снижает риск перебоев.

Для Азербайджана этот сценарий открывает возможности превратиться в основной энергетический мост между Каспийским регионом и Европой. Страна сможет диктовать условия доступа к коридору, формировать тарифы, регулировать объемы и выбирать партнеров в зависимости от политической конъюнктуры. В долгосрочной перспективе это означает, что российское влияние в энергетической сфере Европы будет сокращаться, а роль Азербайджана в региональной и глобальной политике будет расти. Контроль над коридором позволит Азербайджану выступать ключевым координатором в энергетической политике совместно с Турцией и Соединенными Штатами, формируя тем самым мощный трехсторонний блок, способный влиять на ценообразование и стратегию поставок энергоресурсов в Европейский союз. Эта коалиция создаст условия для скоординированных действий на рынке, где каждый из участников будет иметь возможность защищать свои интересы и усиливать влияние в регионе.

Влияние тройственного союза будет проявляться и в возможностях задавать условия игры для европейских потребителей. Координация позволит контролировать объемы поставок и сроки доставки, обеспечивая стабильность рынков и снижая риски перебоев, которые зачастую служат поводом для роста цен. Вместе с тем, такой блок сможет влиять на формирование тарифных политик, делая их выгодными для участников коалиции и обеспечивая привлекательность маршрутов, проходящих через Южный Кавказ и Турцию.

Расширение сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и США укрепит позиции этих стран в международных переговорах и создаст новые возможности для их политического маневра в регионе.

Таким образом, контроль над транспортно-энергетическим коридором превращает Азербайджан из простого участника рынка энергоресурсов в активного стратегического игрока, способного влиять на ключевые процессы, связанные с безопасностью и стабильностью поставок в Евросоюз. Эта роль приносит не только экономические дивиденды, но и позволяет Азербайджану занимать важное место в формировании нового архитектурного порядка в регионе Евразии.

Лейла Таривердиева