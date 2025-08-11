Успех в Вашингтоне доказал, что Азербайджан всегда был на шаг впереди

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

За все пять послевоенных лет мы постоянно становились свидетелями тактики Еревана, которая укладывается в формулу "шаг вперед, два, а то и три шага назад". Сколько раз мы видели, что официальный Ереван просто маневрирует ради ничегонеделания.

Но все изменилось после встречи в Абу-Даби. А вобытия 8 августа в Вашингтоне окончательно поставили мирный процесс на правильные рельсы.

В этом процессе и до, и после 44-дневной войны Азербайджан всегда был как минимум на шаг впереди международных институтов, посредников и всех тех, кто предоставлял нам площадку - это и Брюссель, это и Москва, это и Вашингтон. Потому что здесь играла основную роль позиция и дальновидность Президента Ильхама Алиева. Он понимал, что заключение мирного соглашения это неизбежность, и как бы не выворачивался Ереван, как бы виртуозно он не исполнял политический танец "шаг вперед, шаг назад, шаг вправо, шаг влево", было ясно, что ему придется соглашаться с реалиями.

Политика Армении была пагубной для региона. Народам, находящимся более тридцати лет в состоянии войны, нужен стабильный, всеобъемлющий, гарантированный мир. Особенно это касается Армении, где народ прожил все годы независимости в условиях неопределенности и кризиса. Народ устал от этой неопределенности. И теперь для армянского общества, наконец, начали прорисовываться перспективы.

Определенность и ясность нужна и азербайджанскому народу. Но тут мы спокойны - все наши чаяния отражены в политике и шагах Президента Ильхама Алиева, который знает, что, как и когда нужно делать.

Все, что было сказано в Вашингтоне во время встреч 7-8 августа, это, считаю, вторично. А первично то, что автором мирной повестки является Ильхам Алиев. Он вывел универсальную формулу разблокирования общей ситуации в нашем регионе. Единственным тормозом в этом процессе, мешающим имплементировать его идеи на практике, была Армения и армянская позиция. Я бы не сказал, что это был осознанный выбор Никола Пашиняна как главы правительства и республики. Он был вынужден держать стойку на двух фронтах. С одной стороны Азербайджан, предлагающий соседу мир и интеграцию. С другой - собственные реваншисты, союзники, бывшие посредники, в том числе провальная Минская группа, и все прочие институты и игроки, рассчитывавшие получить дивиденды от проблем между Азербайджаном и Арменией.

Вашингтон сузил поле маневра для Армении, если не сказать - ограничил его полностью. Еревану дали понять, что никакие шаги назад отныне недопустимы. Документы подписаны, заявления сделаны, и теперь у него только один путь - вперед. Ереван должен выполнить взятые на себя обязательства.

Сегодня мы начинаем забывать о документе о капитуляции Армении, подписанном 10 ноября 2020 года. Свои обязательства по Трехстороннему заявлению Ереван старался не выполнять. Но за пять лет мы прошли долгий путь, сегодня многое изменилось, и Армении придется идти по намеченному в Вашингтоне курсу, о чем Ереван был предупрежден официальным Баку. Концепция Президента Ильхама Алиева заключается в следующем: перевернуть страницу вражды и силового противостояния, чтобы народы могли вздохнуть полной грудью и начали работать над развитием и региональной кооперацией.

Прежние шатания Никола Пашиняна были связаны с тем, что он не мог, точнее, боялся волевым образом обозначить позицию своего кабинета и сказать своему народу: все, мы выдохлись, реваншистские планы поставят под вопрос уже суверенитет Армении и будущее армянского народа.

Ведущие аналитические мировые центры в один голос говорят о том, что на планете имеются несколько регионов, которые могут стать ареной, где любая иска способна спровоцировать вспышку и вызвать цепную реакцию. К ней подключатся другие страны, и мы получим в итоге Третью мировую войну. В этом ряду Ближний Восток, Балканы, российско-украинский конфликт, отношения Тайваня и Китая. К сожалению, в этот ряд мировые аналитические центры ставили и Южный Кавказ - и все по милости Еревана. Чтобы исключить наш регион из шорт-листа источников Третьей мировой, надо быстрее договариваться о мире. В чем больше всего должны быть заинтересованы армяне, у которых вообще нет понятия полноценной государственности, о чем говорит то, как они себя позиционируют, как работают на международной арене. Армения фактически осталась на задворках мировой политики и не может подключиться к интеграционным процессам.

Конечно, обеспечив площадку для встречи 8 августа и использовав свое влияние для смирения Еревана с реалиями, Дональд Трамп преследовал свои цели, и это нормально. Но факт остается фактом - нынешний глава Белого дома никогда не начинал войн, а всегда старался заканчивать их. Мы, несомненно, благодарны американскому лидеру за приложенные им усилия для налаживания диалога между нами и Арменией. Не случайно Президент Ильхам Алиев заявил в Вашингтоне, что если бы не Президент Трамп, вероятно, сегодня Армения и Азербайджан снова увязли бы в бесконечном процессе переговоров.

Президент Трамп прислушивается к позиции Баку, к заявлениям Президента Азербайджана. Об этом говорит тот факт, что Трамп дважды поделился в своей соцсети фрагментами из выступления нашего Президента на встрече с участниками Третьего Шушинского глобального медиафорума. Президент США воздал должное позиции Ильхама Алиева, которая всегда была и остается здравой, прагматичной, рациональной и привносит на мировую арену зерна здравомыслия.

К чести Никола Пашиняна надо сказать, что он старался мыслить трезво. Он первым из руководителей Армении начал объяснять армянскому обществу, что путь перманентного противостояния с Азербайджаном это путь в никуда, гибельный путь, который в конечном итоге приведет армянский народ к потере государственности. Чтобы избавить Армению от амплуа "черной дыры", нужно договариваться, менять стиль мышления. Пашинян - первый лидер, кто отказался от политики ненависти, первый, кто заговорил о необходимости отказа от мифической Армении и строительства реальной. И ему приходится нелегко в условиях раскольнических тенденций в армянском обществе и реваншистской пропаганды. Мы видим, что все "бывшие" сейчас кучкуются вокру4г Самвела Карапетяна, являющегося чужеродным элементом, который насильно инкорпорируют в армянское общество под видом "будущего лидера", якобы способного создать полноценное государство, сплотить армян и примирить власть и церковь.

Безусловно, Пашиняну очень трудно. И то, что в Вашингтоне был парафирован мирный договор, подписана очень важная и содержательная Совместная декларация с Президентом Азербайджана, а также начата работа с США по реализации Зангезурского коридора, названного "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания", - это очень серьезный шаг с его стороны.

Подписанная в Вашингтоне Декларация это очень важный сегмент нашего общего мирного процесса. Он полностью укладывается в ту концепцию, которую разработал Президент Ильхам Алиев, и показывает, что на дороге к миру есть только одна возможность - идти вперед. Повернуть обратно невозможно.