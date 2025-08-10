В Сан-Франциско прошли бои с участием роботов

Подпольные боксерские бои (UFB) прошли в американском Сан-Франциско.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что победил робот местного основателя робототехнического стартапа REK.