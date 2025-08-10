https://news.day.az/unusual/1773219.html В Сан-Франциско прошли бои с участием роботов - ВИДЕО Подпольные боксерские бои (UFB) прошли в американском Сан-Франциско. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что победил робот местного основателя робототехнического стартапа REK.
В Сан-Франциско прошли бои с участием роботов - ВИДЕО
Подпольные боксерские бои (UFB) прошли в американском Сан-Франциско.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что победил робот местного основателя робототехнического стартапа REK.
