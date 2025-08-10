Терпите, месье и мадам, привыкайте: поражение Франции перед стратегией Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это было "феерично" показательно. Безусловно, что заявление Министерства иностранных дел Франции, в котором Париж приветствует достигнутую в Вашингтоне договоренность между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о нормализации отношений - это классический пример попытки изобразить довольство там, где на самом деле скрывается дипломатическое поражение.

В МИД Франции назвали результаты, достигнутые при посредничестве США, "решающим шагом вперед", поддержали идею скорейшего подписания и ратификации мирного договора, а также расформирования структур Минской группы ОБСЕ. Но эти слова звучат как вынужденное признание реальности, в которой Франция потеряла не только рычаги влияния на южнокавказский процесс, но и сам смысл своего участия в нем.

Чтобы понять, почему нынешняя позиция Франции - не жест доброй воли, а вынужденная капитуляция, достаточно вспомнить последовательную, системную и часто откровенно враждебную Азербайджану политику Парижа за последние годы. Начиная с того, что осенью 2020 года, в разгар Второй Карабахской войны, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно звонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, пытаясь оказать давление и воспрепятствовать восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Эти разговоры сопровождались призывами к немедленному прекращению огня на условиях, выгодных Армении, фактически закрепляющих оккупацию азербайджанских земель. Ясное дело, что эти требования Парижа были проигнорированы Азербайджаном. Но Франция не ограничилась дипломатическими призывами. Официальный Париж пытался запугать Баку угрозами политической изоляции и пересмотра двусторонних отношений, если Азербайджан продолжит военную операцию по освобождению своих территорий.

Итог тот же - Азербайджан не поддался шантажу и завершил 44-дневную войну исторической победой, включавшей в себя освобождение великой Шуши. В "ответ", 25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию с призывом признать независимость так называемого "арцаха". Этот документ, не имеющий юридической силы, стал символом политической предвзятости и демонстративного игнорирования норм международного права, в основе которого лежит принцип территориальной целостности государств.

Какова реальная "цена" этого клочка бумаги? Разве что гигиеническая. Но Франция не остановилась и на этом. Она, совместно с Арменией, неоднократно пыталась вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН вопрос с целью осудить действия Азербайджана, представить его в качестве агрессора и добиться международного давления. Все эти попытки потерпели фиаско, так как реальная картина конфликта не оставляла шансов для антиазербайджанской риторики.

Вот так, раз за разом, официальный Париж терпел одно фиаско за другим. Стоит также добавить, что в период армянской оккупации часть французских городов заключала соглашения о "побратимстве" с населёнными пунктами на оккупированных землях Азербайджана, чем де-факто легитимизировала незаконный статус-кво. Эти жесты имели откровенно политический подтекст и были направлены на подрыв азербайджанской позиции. Но сейчас мы о них вспоминаем лишь со смехом и с презрением к провокационным действиям со стороны Франции.

Ведь, сегодня все это - в прошлом. Все антиазербайджанские шаги Франции обнулились под напором реальности, сформированной благодаря твердой и продуманной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Баку восстановил справедливость на поле боя, затем закрепил ее дипломатически, и теперь именно азербайджанские условия лежат в основе мирного процесса.

Особенно болезненно для Парижа выглядит перспектива ликвидации Минской группы ОБСЕ. На протяжении десятилетий Франция была ее сопредседателем, но за все время не добилась ни малейшего прогресса в урегулировании конфликта. Теперь этот инструмент, некогда служивший ей дипломатическим прикрытием, исчезает, демонстрируя бесплодность всей прежней линии. И МИД Франции приходится натягивать на себя улыбку, делая вид, что они рады случившемуся.

А ведь Франция могла бы сохранить и даже укрепить своё влияние на Южном Кавказе, если бы заняла справедливую, сбалансированную позицию с опорой на международное право, а не на союзнические обязательства перед Ереваном. Но история не терпит сослагательного наклонения. Париж сделал свой выбор - и проиграл. В результате своих ошибок, Франции остается лишь изображать удовлетворение по поводу исхода, к которому она не имела никакого конструктивного отношения. Вашингтонская договоренность, достигнутая при посредничестве США и на условиях, соответствующих интересам Азербайджана, стала очередным подтверждением того, что дипломатическая инициатива принадлежит Баку, а не Парижу.