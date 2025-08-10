Пожары в Конго привели к разрушению шести школ

По меньшей мере 13 человек погибли, шесть школ и два медицинских центра сгорели в результате пожаров в городе Букаву в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Actualité со ссылкой на городские власти.

Уточняется, что пожар уничтожил свыше 1000 зданий. В городе разрушены шесть школ, личные дела учеников и другие важные документы также сгорели. Кроме того, из-за пламени были разрушены два медицинских центра, в том числе дом престарелых.

Городские власти сообщили о гибели 13 человек. Actualité отмечает, что тысячи людей, оставшиеся без жилья, вынуждены ночевать на улицах. Власти города попросили помощи в восстановлении зданий у руководства страны и гуманитарных организаций.

Портал дополняет, что всплеск пожаров в Букаву наблюдается каждый сухой сезон из-за неправомерного использования солнечных панелей и аккумуляторов, а также практики хранения местными жителями топлива в домах.