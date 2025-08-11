Важная новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики завтра планирует выплатить пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства.

Отметим, что в этом месяце пенсии, назначенные на льготных условиях, также будут выплачены по графику.