Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики завтра планирует выплатить пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства.
Отметим, что в этом месяце пенсии, назначенные на льготных условиях, также будут выплачены по графику.
