В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях:
Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
Проспект Гейдара Алиева (основная трасса) в сторону центра.
