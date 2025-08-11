В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки

На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях:

Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

Проспект Гейдара Алиева (основная трасса) в сторону центра.