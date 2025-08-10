https://news.day.az/officialchronicle/1773254.html Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну 10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
