Болгария приветствует подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Болгария приветствует знаменательное соглашение между Арменией и Азербайджаном, успешно достигнутое при посредничестве США, как свидетельство доброй воли и стремления обеих сторон положить конец многолетнему конфликту.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Болгарии в соцсети Х.

"Это представляет собой важный шаг на пути к началу новой эпохи мира и процветания в регионе. Мы продолжим поддерживать Армению и Азербайджан в их искренних усилиях по достижению полноценной нормализации отношений", - отмечается в публикации.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).