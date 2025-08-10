https://news.day.az/world/1773285.html Спасены все граждане, оказавшиеся под завалами здания в Балыкесире - ВИДЕО Все граждане, оставшиеся под завалами одного из обрушившихся в результате землетрясения в Балыкесире зданий, были спасены. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Согласно информации, поисково-спасательные работы на месте обрушения здания завершены. Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции. Видео по теме:
Спасены все граждане, оказавшиеся под завалами здания в Балыкесире - ВИДЕО
Все граждане, оставшиеся под завалами одного из обрушившихся в результате землетрясения в Балыкесире зданий, были спасены.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, поисково-спасательные работы на месте обрушения здания завершены.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
Видео по теме:
