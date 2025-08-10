Спасены все граждане, оказавшиеся под завалами здания в Балыкесире

Все граждане, оставшиеся под завалами одного из обрушившихся в результате землетрясения в Балыкесире зданий, были спасены.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, поисково-спасательные работы на месте обрушения здания завершены.

Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.

Видео по теме: