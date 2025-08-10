Сотни тысяч японцев эвакуируют из-за ливней

Около 309 тыс. японцев на западе острова Хонсю и прилегающем к нему юго-западном острове Кюсю получили указания об эвакуации в связи с угрозой наводнений и оползней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NHK.

По информации журналистов, природные катаклизмы могут быть вызваны сильными дождями.

В материале говорится, что в первую очередь эвакуироваться должны жители небольших населенных пунктов, расположенных в горных районах. Особенно это касается пожилых людей. Например, проследовать в безопасные места попросили почти 227 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Как отметили журналисты, на фоне сильных ливней между городом Хиросима на острове Хонсю и городом Фукуока на острове Кюсю было приостановлено движение скоростных поездов. Более того, наблюдаются перебои в движении поездов между японской столицей и городом Осака.