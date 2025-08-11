Дженнифер Лопес едва не прервала концерт в Казахстане

Певица и актриса Дженнифер Лопес едва не остановила концерт в Казахстане. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес выступила в Центральном стадионе Алматы в рамках своего мирового тура "Up All Night: Live in 2025". Во время концерта на шею поп-исполнительницы заползло насекомое, которое испугало ее. Несмотря на удивление, певица допела песню и после обратилась к поклонникам.

"Меня это щекотало!" - заявила Дженнифер Лопес.