Кабмин Турции обсудит мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и открытие Зангезурского коридора

Темы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также открытия Зангезурского коридора включены в повестку сегодняшнего заседания правительства Турции под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены правительства Турции соберутся в Президентском комплексе в столичном районе "Бештепе".

По данным турецких СМИ, планируется рассмотрение итогов встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Белом доме, влияния подписанных документов на стабильность и торговые отношения в регионе.

Отдельное внимание будет уделено процессу "Турция без терроризма", в рамках которого была создана парламентская комиссия с участием депутатов от ведущих политических сил страны.

Наряду с внутриэкономическими и социальными вопросами, ожидается рассмотрение ситуации в регионе, в том числе в Сирии.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).