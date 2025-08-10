Open AI и Grok сыграли в шахматы

Искусственный интеллект o3 от OpenAI одержал убедительную победу над моделью Grok 4, разработанной компанией xAI Илона Маска, в финале шахматного турнира Kaggle AI Exhibition.

Как передает Day.Az, согласно сообщению The Independent, счет финального поединка составил 4:0 в пользу o3, что придает дополнительную остроту давнему соперничеству между сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом и Маском, который ранее пытался приобрести OpenAI после своего ухода.

В решающем поединке модель o3 продемонстрировала безупречную игру, одержав победы во всех четырех партиях. Обе системы прошли в финал, уверенно одолев конкурентов на предыдущих этапах соревнования. В ответ на поражение своей модели Илон Маск заявил, что игровая способность Grok является "дополнительным эффектом" и не была приоритетом при ее разработке.

Турнир Kaggle AI Exhibition собрал ряд ведущих ИИ-моделей от таких компаний, как Anthropic, DeepSeek, Google и Moonshot AI. Хотя компьютеры способны обыгрывать лучших шахматистов мира с 1997 года, когда суперкомпьютер IBM Deep Blue победил Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом), а позже Google DeepMind создала самообучающиеся системы для шахмат и го, нынешнее соревнование стало первым крупным испытанием для больших языковых моделей (LLM), подобных ChatGPT, в стратегических играх.

Матс Андре Кристиансен, генеральный директор и сооснователь Take Take Take, подчеркнул, что в отличие от матча Каспарова против Deep Blue в 1990-х, ключевая ценность этого турнира заключается не столько в зрелищности, сколько в исследовании процессов мышления и принятия решений современными ИИ-моделями.

Любопытно, что в июле действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сам продемонстрировал превосходство над ChatGPT в онлайн-матче, не потеряв ни одной фигуры. Комментируя исход финала между Grok и o3, Карлсен оценил шахматный рейтинг Grok примерно в 800 пунктов, а o3 - в 1200. Для сравнения, его собственный пиковый рейтинг составляет 2882 пункта.