Хештеги #Azerbaijan и #Ilham Aliyev попали в мировые тренды на Х

8 августа во время встречи Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна в Белом доме в социальной сети X были опубликованы многочисленные публикации с хэштегами #Azerbaijan и #Ilham Aliyev.

Как передает Day.Az, хэштеги попали в число мировых трендов.

К примеру, в США с хэштегом #Azerbaijan было сделано свыше 52 тысяч публикаций, в результате чего данный хэштег занял третье место по популярности. В Турции с хэштегом #Ilham Aliyev было сделано свыше 10 тысяч публикаций - хэштег занял восьмое место по популярности. В то же время, в Китае было сделано свыше 55 тысяч публикаций с хэштегом #Azerbaijan, который занял 29 место среди трендов.

Кроме того, публикации под тегами Azerbaijan поднялись на второе место в категории новостей в социальных сетях по всему миру.