Президент Ильхам Алиев победил как в войне, так и за столом переговоров

Состоявшаяся 8 августа встреча в Белом доме с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа ознаменовалась подписанием Совместной декларации о прекращении 35-летнего конфликта на Южном Кавказе, явившейся серьезным шагом на пути к устойчивому миру и стабильности в регионе. Встреча в Вашингтоне стала дипломатической победой азербайджанского лидера, последовавшей за победой на поле боя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в воскресной публикации турецкой газеты Hürriyet.

В публикации приводятся слова помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, который заявил: "Президент Ильхам Алиев около пяти лет назад добился победы в Карабахской войне, а сегодня в Вашингтоне азербайджанский лидер добился победы и на пути к миру".

Газета указывает, что до подписания итогового мирного соглашения между Баку и Иреваном осталось несколько шагов. "На данном направлении важны пересмотр Конституции Армении и прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ", - подчеркивается в материале.

Газета пишет, что работы по открытию нового транспортного маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчываном, как ожидается, завершатся в течение года.

Отдельное внимание в статье уделено вкладу Турции в приближение мира и стабильности в регионе.

Повествуется о вчерашнем телефонном разговоре лидеров Турции и Азербайджана, где с турецкой стороны было выражено удовлетворение продвижением в переговорном процессе.