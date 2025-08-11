Пляжные волейболисты примут участие в чемпионатах Европы

Сегодня сборные Азербайджана по пляжному волейболу отправились в Австрию для участия в чемпионатах Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши представители сначала примут участие в чемпионате Европы U-22, который пройдет в Австрии с 14 по 17 августа, а затем - в чемпионате Европы U-20, который пройдет в Испании с 20 по 25 августа.

Нашу страну на обоих турнирах представят мужская и женские команды (Магомед Асланлы/Ибрагим Мамедов; резервный состав: Нариман Байрамлы/Турал Аскеров), (Сабина Ализаде/Джамиля Баширова).

Отметим, что главным тренером женской сборной является Нихад Тарвердиев, а мужской - Атварс Вильде.