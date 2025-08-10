https://news.day.az/world/1773273.html

Несколько человек спасли из-под завалов в Балыкесире - ВИДЕО

Четырех человек спасли из-под завалов зданий в Балыкесире, которые обрушились в результате землетрясения. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Представляем вашему вниманию видео спасения: Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции. Видео по теме: