Несколько человек спасли из-под завалов в Балыкесире

Четырех человек спасли из-под завалов зданий в Балыкесире, которые обрушились в результате землетрясения.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Представляем вашему вниманию видео спасения:

Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.

