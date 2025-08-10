https://news.day.az/world/1773216.html Перестрелка в Иране - есть погибшие Члены группировки "Джейш аль-Адль" совершили вооруженное нападение на полицейский участок в городе Сараван провинции Систан и Белуджистан Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. В результате инцидента один полицейский погиб, еще один офицер получил ранения.
Перестрелка в Иране - есть погибшие
Члены группировки "Джейш аль-Адль" совершили вооруженное нападение на полицейский участок в городе Сараван провинции Систан и Белуджистан Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
В результате инцидента один полицейский погиб, еще один офицер получил ранения.
Отмечается, что в ходе ответных мер сил безопасности трое вооруженных лиц были нейтрализованы, двое задержаны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре