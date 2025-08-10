Перестрелка в Иране

- есть погибшие

Члены группировки "Джейш аль-Адль" совершили вооруженное нападение на полицейский участок в городе Сараван провинции Систан и Белуджистан Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

В результате инцидента один полицейский погиб, еще один офицер получил ранения.

Отмечается, что в ходе ответных мер сил безопасности трое вооруженных лиц были нейтрализованы, двое задержаны.